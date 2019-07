Amazon Prime Day 2019, navigatori TomTom in sconto

Filippo Vendrame,

Secondo giornata di Amazon Prime Day e ancora tantissimi sconti succulenti per tutti gli iscritti al programma Amazon Prime. Ancora per questa giornata, il colosso dell’ecommerce proporrà promozioni di tutti i tipi su tantissimi prodotti, anche non strettamente legati al settore tech. Un’occasione per acquistare prodotti magari molto costosi, risparmiando cifre molto importanti.

Tra le proposte scontate più interessanti ci sono quelle su dispositivi TomTom, i ben noti navigatori satellitari per auto e per moto. Sebbene, oggi, molte delle funzioni di un navigatore sia assolte dagli smartphone, per un uso davvero continuativo, questi prodotti sono sempre fondamentali.

Ecco, quindi, alcune delle migliori proposte che Amazon offre in sconto per la giornata odierna dell’Amazon Prime Day 2019 tra i navigatore satellitari. Si evidenzia che i prezzi potrebbero subire variazioni all’ultimo minuto.

Prime Day, navigatori TomTom in sconto

TomTom Via 52 Europa 48 : propone percorsi intelligenti che aiutano a evitare il traffico in tempo reale. Chiamate in vivavoce, MyDrive e servizi in tempo reale, grazie alla connessione allo smartphone tramite Bluetooth. Touchscreen da 5 pollici. Prezzo di 170,56 euro.

: propone percorsi intelligenti che aiutano a evitare il traffico in tempo reale. Chiamate in vivavoce, MyDrive e servizi in tempo reale, grazie alla connessione allo smartphone tramite Bluetooth. Touchscreen da 5 pollici. Prezzo di 170,56 euro. TomTom GO 6200 : display da 6 pollici, connettività WiFi per gli aggiornamenti delle mappe, compatibilità con Siri e Google Now. Mappe mondo, TomTom Traffic, Tutor&Autovelox a vita. Previsione delle destinazioni. Prezzo di 228,99 euro.

: display da 6 pollici, connettività WiFi per gli aggiornamenti delle mappe, compatibilità con Siri e Google Now. Mappe mondo, TomTom Traffic, Tutor&Autovelox a vita. Previsione delle destinazioni. Prezzo di 228,99 euro. TomTom GO 520 : la connettività Wi-Fi consente di aggiornare il dispositivo senza utilizzare il computer. Le chiamate in vivavoce e i messaggi dello smartphone attivati dal comando vocale offrono connettività e sicurezza alla guida. Autovelox incluso, anche gli avvisi sulle zone Safety Tutor. Schermo da 5 pollici e mappe del mondo. Prezzo di 149,99 euro.

: la connettività Wi-Fi consente di aggiornare il dispositivo senza utilizzare il computer. Le chiamate in vivavoce e i messaggi dello smartphone attivati dal comando vocale offrono connettività e sicurezza alla guida. Autovelox incluso, anche gli avvisi sulle zone Safety Tutor. Schermo da 5 pollici e mappe del mondo. Prezzo di 149,99 euro. TomTom Truck Go Professional 620 : navigazione professionale per veicoli di grandi dimensioni come camion, autobus e furgoni. Sarà possibile ottenere percorsi personalizzati per il veicolo, in base alle dimensioni, al peso, al carico e alla velocità massima. TomTom Traffic e servizi connessi. Prezzo di 239,99 euro.

: navigazione professionale per veicoli di grandi dimensioni come camion, autobus e furgoni. Sarà possibile ottenere percorsi personalizzati per il veicolo, in base alle dimensioni, al peso, al carico e alla velocità massima. TomTom Traffic e servizi connessi. Prezzo di 239,99 euro. TomTom GO Basic : si integra ottimamente con telefono e si aggiorna facilmente tramite Wi-Fi integrato. TomTom Roadtrips e mappe a vita. TomTom Traffic a vita. Schermo da 6 pollici. Prezzo di 118,99 euro.

: si integra ottimamente con telefono e si aggiorna facilmente tramite Wi-Fi integrato. TomTom Roadtrips e mappe a vita. TomTom Traffic a vita. Schermo da 6 pollici. Prezzo di 118,99 euro. TomTom Rider 50: navigatore per moto. Aggiornamenti tramite Wi-Fi con mappe europee di 23 Paesi. Compatibile con Siri e Google Now per la lettura ad alta voce e risposta ai messaggi, le chiamate, la riproduzione di musica. Prezzo di 249,99 euro.

Amazon Prime Day, le regole

Per accedere alle promozioni dell’Amazon Prime Day 2019 bisogna, per forza, aver aderiro ad Amazon Prime, un abbonamento che prevede un costo di 36 euro all’anno e che permette di accedere ad una serie di vantaggi che vanno oltre le offerte speciali. Gli iscritti, infatti, potranno disporre delle consegne rapide sui prodotti venduti e spediti direttamente da Amazon senza alcun sovrapprezzo. Inoltre, gli abbonati potranno usufruire di servizi di valore aggiunto quali Amazon Prime Video, Prime Music, Twitch Prime, Prime Reading, Prime Photos e Amazon Pantry.

Nessun problema, però, per chi non fosse ancora iscritto. Il primo mese di abbonamento è offerto da Amazon. Questo significa che si potrà aderire, accedere agli sconti del Prime Day e poi disdire senza pagare alcuna penalità.