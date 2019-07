Amazon Prime Day 2019, sconti sui droni DJI

Filippo Vendrame,

Amazon Prime Day è arrivato e con lui tantissimi sconti per tutti gli iscritti al programma in abbonamento Amazon Prime. Trattasi di una ghiotta opportunità di poter acquistare prodotti costosi ad un prezzo molto più accessibile. Sconti che possono toccare moltissime categorie merceologiche non per forza collegate al settore tech.

Tra i prodotti in offerta per l’Amazon Prime Day 2019 ci sono quelli a marchio DJI. Trattasi del ben noto brand che realizza tra i migliori droni consumer oggi acquistabili sul mercato.

L’offerta di Amazon riguarda il modello DJI Mavic Pro Platinum Fly More Combo scontato a 888 euro. Trattasi di una variante del noto ed apprezzato DJI Mavic Pro proposta con un kit pieno zeppo di accessori. Con un’autonomia di volo fino a 30 minuti e il 60% di riduzione del rumore, Mavic Pro Platinum è un ottimo drone per effettuare riprese dall’alto di elevata qualità. Ventiquattro unità di elaborazione altamente performanti, un esclusivo sistema capace di trasmettere fino a 7 km, 5 sensori ottici e una fotocamera 4K stabilizzata da un gimbal meccanico a 3 assi. Tutto questo all’interno di un corpo compatto facilmente trasportabile.

Il drone, infatti, dispone di bracci pieghevoli e quindi può essere facilmente collocato in uno zaino. Il sistema DJI geofencing GEO identifica zone con limitazioni di traffico, impedendo il volo in località sensibili per la sicurezza. Come tutti i droni DJI, anche Mavic imposta automaticamente un Home Point per tornare alla posizione di partenza in caso di perdita del contatto con il controller, o se raggiunge un livello critico di batteria. Con il sistema di Precision Landing registra una dettagliata immagine del punto di decollo, grazie alla doppia fotocamera posta sotto al drone.

La confezione comprende il drone, il Radiocomando, 3 Batterie, 1 Caricatore, 1 Cavo di ricarica, 2 Eliche “Gold”, 3 Eliche “Platinum”, 1 Cavo radiocomando lightning, 1 Cavo radiocomando USB-C, 1 Cavo radiocomando Micro USB, una Protezione gimbal, una Gimbal Clamp, una Micro SD da 16 GB, un Cavo Micro USB, 2 Adattatori radiocomando grande, 2 Adattatori radiocomando piccolo, una Stazione di ricarica multipla, un Adattatore batteria / power bank, un Caricatore da auto e una Borsa per il trasporto.

Amazon Prime, come approfittare delle promozioni

Gli sconti dell’Amazon Prime Day 2019 necessitano dell’iscrizione ad Amazon Prime, un abbonamento che costa 36 euro all’anno e che permette di accedere ad una serie di vantaggi speciali che vanno ben oltre le sole promozioni. Gli abbonati, infatti, potranno disporre delle consegne rapide sui prodotti venduti e spediti direttamente da Amazon senza alcun sovrapprezzo. Inoltre, gli abbonati potranno usufruire di servizi di valore aggiunto quali Amazon Prime Video, Prime Music, Twitch Prime, Prime Reading, Prime Photos e Amazon Pantry.

Nessun problema, però, per chi non fosse ancora iscritto a questo programma. Il primo mese è offerto gratuitamente da Amazon. Questo significa che si potrà aderire, accedere agli sconti del Prime Day e poi disdire senza pagare alcuna penalità.