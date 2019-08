Disney+, bundle con ESPN e Hulu contro Netflix

Matteo Tontini,

Disney+, la piattaforma streaming della Casa del Topo in arrivo in autunno, riserverà un’interessante bundle per gli utenti americani che evidenzia quanto il servizio sia economico e alla portata di tutti.

Il CEO Bob Iger ha dichiarato che sarà lanciato con un piano base da 6,99 dollari al mese e uno da 12,99 che comprenderà ESPN e Hulu (la versione con pubblicità). Intanto l’azienda paga la guerra a Netflix: a Wall Street, le azioni – che erano aumentate del 27% quest’anno e hanno raggiunto il massimo storico la scorsa settimana – sono scese di oltre il 4% nelle contrattazioni del cosiddetto dopo-mercato. I profitti sono calati da 3,06 miliardi di dollari di un anno fa a 1,08 miliardi, nonostante il successo di film come l’ultimo Avangers e il remake de Il re leone (o ancora, Aladdin).

Val la pena sottolineare che il bundle previsto per gli statunitensi sarà disponibile a un prezzo molto inferiore all’attuale di HBO Now (HBO Max probabilmente costerà molto di più, forse intorno ai 17 dollari). Gli utenti potranno usufruire del bundle a partire dal 12 novembre, giorno in cui sarà lanciata la piattaforma streaming Disney, che conterrà un catalogo piuttosto ricco, con 300 film e 7500 episodi di serie tv già al debutto.

Inoltre, è da notare il vantaggio del pacchetto: i servizi che comprende, separatamente, costerebbero 6,99 dollari, 4,99 dollari e 5,99 dollari, per un totale di 17,97 dollari; ciò significa che gli abbonati potrebbero andare a risparmiare circa 5 dollari al mese.

Il servizio streaming che intende fare concorrenza a Netflix comprenderà tutti i grandi classici e interessanti esclusive, tra cui una serie TV dedicata a Star Wars. Inoltre, tutti gli show Marvel migreranno sul servizio promosso dalla Casa di Topolino.