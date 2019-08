Honor Vision, Smart TV con HarmonyOS

Filippo Vendrame,

Huawei, tramite il suo brand Honor, ha annunciato ufficialmente il suo primo prodotto dotato del nuovo sistema operativo HarmonyOS. Trattasi della più volte chiacchierata Smart TV “Honor Vision” che sarà declinata anche in versione Pro e che sarà in vendita in Cina tra pochi giorni. Per quanto riguarda questo prodotto, la sua scheda tecnica è sicuramente molto interessante. Il cuore pulsante di Honor Vision è il nuovo chipset Honghu 818 di Huawei, un processore octa-core espressamente progettato per questa categoria di prodotti.

Honor Vision si caratterizza anche per la presenza di un pannello con diagonale da 55 pollici con risoluzione 4K. Le altre specifiche mettono in evidenza un angolo di visione di 178 gradi, una luminosità massima di 400 nits, il supporto all’HDR e il Noise Reduction. Ci sono ovviamente alcune differenze tra la versione standard e quella Pro.

Honor Vision Pro dispone di una fotocamera pop-up e di sei microfoni per recepire i suoni anche da lunga distanza, che possono essere utilizzati per le videochiamate, con una risoluzione di 1080p e 30 fps. Honor Vision Pro è inoltre dotata di sei altoparlanti da 10 W, mentre Honor Vision ne ha solo quattro.

La Smart TV di Honor dispone anche di Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0 LE e di tutte le classiche porte presenti sui moderni Smart TV come le USB e le HDMI.

Molto interessante la funzione Magic-link che permette di effettuare lo screen mirroring dallo smartphone. Tanta tecnologia ma anche tanta eleganza visto che Honor Vision dispone di un frame realizzato in metallo che dona un look sicuramente premium. Il telecomando è Bluetooth.

In vendita dal 15 agosto in Cina a 3.799 e 4.799 yuan, cioè a circa 480 e 605 euro. Difficile che questa Smart TV possa uscire dai confini cinesi visto che HarmonyOS sarà disponibile, all’inizio, solamente per il mercato cinese.