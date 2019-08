Gamescom 2019, i nuovi display di HP

Antonino Caffo,

In occasione della Gamescom 2019, HP ha svelato tre nuovi monitor, indirizzati al pubblico, ovviamente, dei gamer. Stiamo parlando dell’HP 22x, del 24x e dell’Omen X27. Si tratta di un ventaglio di scelta di livello superiore, grazie alla presenza di tecnologie come il refresh rate a 144 Hz e, in qualche caso, la AMD Radeon FreeSync2 HDR. Andiamo nel dettaglio di ognuno.

HP 22x ha un refresh rate di 144 Hz con AMD FreeSync. Un monitor FullHD da 21,5 pollici con speaker integrati di alta qualità. Basato su un tempo di risposta in latenza di 1 ms, promette un gameplay fluido, supportato da una VGA e una porta HDMI. Il fulcro dell’esperienza gira intorno alla low blue light, la modalità che rende lo spettro di colori più caldo e naturale, a seconda della tipologia di contenuto diffuso, per non sforzare mai gli occhi.

HP 24x monta le stesse caratteristiche del modello precedente ma con una costruzione del display davvero senza cornici. La smussatura fornisce un dettaglio maggiormente immersivo, potenziato dagli altoparlanti integrati. Altezza, inclinazione sono personalizzabili, così come l’angolo di visione, per essere aggiustato e raggiungere il comfort migliore. I pollici sono 23,8, con risoluzione da 1920 x 1080 e refresh rate da 144 Hz.

Infine, Omen X 27, un display QHD, con dettagli da 3,7 milioni di pixel, su una risoluzione sa 2560 x 1440. Monta una DisplayPort, una HDMI e due USB, per soddisfare qualsiasi esigenza di connessione multimediale. Il monitor gode della tecnologia HDR, che fornisce un gamma di luminosità per dettagli vivi e realistici, nel contrasto fra colori. Qui il refresh rate sale a 240 Hz, 4 volte più veloce dei monitor a 60 Hz, che vuol dire latenza praticamente assente e fluidità massima. La diagonale è da 27 pollici.

I prezzi, in dollari, sono di 169,99 USD per il 22x, 279,99 USD per il 24x e 649,99 USD per l’Omen x 27.