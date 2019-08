Xiaomi porta in Italia il Mi 9T Pro

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo Mi 9T Pro. In realtà non è una vera novità, in quanto è lo stesso smartphone che Xiaomi vende in Cina come Redmi K20 Pro. Il “gemello” Xiaomi Mi 9T (alias Redmi K20) è disponibile da giugno.

Il Mi 9T Pro possiede una cover in vetro curvo con sfumature cromatiche che simulano una fiamma. L’ampio schermo AMOLED da 6,39 pollici ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Il display, protetto da Gorilla Glass 5, supporta la modalità notturna e lo standard HDR. Non ci sono notch e fori perché Xiaomi ha optato per una fotocamera frontale pop-up da 20 megapixel. Ciò ha permesso di ottenere uno screen-to-body ratio del 91,9%. Grazie ai sensori integrati (accelerometro e giroscopio), il modulo si ritrae automaticamente quando viene rilevata una caduta.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 855, 6 GB di RAM e 128 GB di storage, non espandibili. Il calore viene smaltito da un sistema di raffreddamento composto da otto strati di grafite. Per le tre fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 48, 13 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.75), grandangolare (f/2.4) e tele (f/2.4) con zoom ottico 2x.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitale in-display di tipo ottico, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida da 27 Watt, ma nella confezione c’è un caricabatteria da 18 Watt. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia MIUI 10.

Il Mi 9T Pro sarà disponibile in Italia nelle colorazioni Carbon Black, Glacier Blue e Flame Red. Il prezzo è 449,90 euro. Gli utenti potranno ordinare lo smartphone su mi.com e Amazon dal 26 agosto. Le vendite inizieranno il 2 settembre su mi.com e nei Mi Store (in tutte le colorazioni) e su Amazon (solo nelle colorazioni Carbon Black e Glacier Blue).