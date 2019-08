LG K50S e K40S, nuovi smartphone multimediali

Luca Colantuoni,

LG ha annunciato due nuovi smartphone che verranno mostrati all’IFA 2019 di Berlino. I K50S e K40S sono versioni migliorate dei precedenti K50 e K40 presentati al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. Essendo dispositivi adatti alla multimedialità, il produttore coreano ha aggiornato fotocamere, display e batterie.

I due smartphone condividono lo stesso design con qualche minima differenza. Entrambi hanno uno schermo FullVision con risoluzione HD+ (1520×720 pixel), ma cambia la diagonale (6,1 pollici per K40S e 6,5 pollici per K50S) e la forma del notch. Entrambi i modelli hanno ricevuto la certificazione MIL-STD-810G, quindi possono funzionare in condizioni ambientali estreme. Il K40S integra un processore octa core a 2 GHz, 2/3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD, mentre il K50S viene offerto solo con 3 GB di RAM.

Il K50S ha una fotocamera frontale da 13 megapixel e tre fotocamere posteriori. LG ha scelto sensori da 13 e 5, abbinati ad obiettivi standard e grandangolare, ai quali si aggiunge un sensore di profondità da 2 megapixel, utile per l’effetto bokeh. Il K40S ha la stessa fotocamera frontale, mentre è assente il sensore di profondità posteriore.

La connettività è garantita dai moduli WiFi, Bluetooth, GPS e LTE (dual SIM). Altre specifiche comuni sono il lettore di impronte digitali sul retro, il jack audio da 3,5 millimetri, il supporto per la tecnologia DTS:X 3D Surround Sound e il pulsante per Google Assistant. La capacità della batteria è 3.500 mAh per K40S e 4.000 mAh per K50S.

Il sistema operativo è Android 9 Pie. I due smartphone saranno disponibili in Europa dal mese di ottobre nelle colorazioni New Aurora Black e New Moroccan Blue. All’IFA 2019 dovrebbe essere annunciati anche i top di gamma V60 ThinQ 5G e G8X.