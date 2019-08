Garmin lancia i nuovi Fēnix 6S, 6 e 6X

Antonino Caffo,

A Chamonix, in occasione della Ultra-Trail du Mont-Blanc, Garmin ha presentato i nuovi Fēnix 6, l’ultimo nato della serie di smartwatch. La famiglia si completa con tre dispositivi di diverse dimensioni: Fēnix 6S, 6 e 6X, che a loro volta si dividono in Pro, Sapphire e Sport.

Tutti dotati della nuova funzione Power Manager, il punto interessante, su Fēnix 6X, è Pro Solar: ossia una soluzione tecnologica di natura fotovoltaica, esclusiva di Garmin, che consente un significativo aumento dell’autonomia della batteria.

Partiamo però dal Fēnix 6S, che mantiene le dimensioni del display della serie precedente: 1,2” pollici e cassa da 42mm, ideale per polsi più piccoli. I modelli 6 e 6X offrono invece la novità di uno schermo di dimensioni più grandi, rispettivamente di 1,3″ pollici (con risoluzione di 260×260 pixel e cassa dal diametro di 47 mm) e di 1,4″ pollici (con risoluzione di 280×280 pixel cassa dal diametro di 51 mm). Le nuove dimensioni del display rendono il quadrante di questi due modelli più ampio, rispettivamente, del 17% e 36% rispetto a quello della serie precedente. Oltre a questa novità, Garmin ha introdotto nella gamma anche nuove tipologie di materiali e colorazioni per i cinturini QuickFitTM, quali il nylon e le varianti in silicone colorato.

Le versioni Pro si distinguono per la presenza del vetro Gorilla prodotto da Corning, pensato con un materiale alcalino-alluminosilicato e progettato specificamente per essere sottile, leggero e resistente. Le versioni Sapphire forniscono una resistenza ulteriore, all’interno della gamma grazie alla lente in vetro zaffiro ultraresistente, ideale per chi pratica attività a rischio urti come il trail running.

La gamma inoltre dispone di cartografie TopoActive Europe dedicate all’ outdoor e, altra novità, le mappe di oltre 2 mila località sciistiche per lo sci alpino (con nomi e coefficienti di difficoltà delle piste) e 41 mila campi da golf nel mondo. Presente anche il Training Status e l’algoritmo di stima del VO2 max che fornisce informazioni sullo stato della nostra forma fisica tenendo conto non solo dei carichi di lavoro, ma anche dell’altitudine e della temperatura.

Le versioni Sport dei modelli Fēnix 6S e Fēnix 6, disponibili solo con vetro minerale, sono distribuite prive di cartografia, protocollo Wi-Fi e non sono abilitate all’ascolto off-line di musica tramite app musicali. La nuova serie Garmin Fēnix 6 è già nei punti vendita a un prezzo a partire da 599,99 euro.