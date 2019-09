Uplay+ arriva in Italia: il primo mese è gratis

Marco Locatelli,

Arriva anche in Italia il nuovo servizio su abbonamento Uplay+ di Ubisoft che permette di scaricare e giocare su PC ad un catalogo di oltre 100 videogiochi della software house francese.

Annunciato da Ubisoft all’E3 2019, Uplay+ arriva da noi solo oggi, mercoledì 3 settembre. Al momento il servizio di abbonamento Ubisoft può essere provato gratuitamente dal 3 al 30 settembre. Per iniziare il periodo di prova occorre disporre di una carta di credito o carta di debito valide. Se non si disdice prima delle 23.59 del 30 settembre, verrà addebitato il costo totale dell’abbonamento (14.99 euro al mese) allo scadere del periodo di prova l’1 ottobre 2019.

Disponibile al momento solo su PC, il servizio successivamente verrà esteso a Google Stadia. Dopo EA Origin Access, Xbox Game Pass e PlayStation Now arriva anche il turno del colosso francese che lancia il suo servizio “all you can eat” con un’interessante periodo di prova gratuito.

100 titoli, tra i quali tantissimi classici e pesi massimi targati Ubisoft come Assassin’s Creed Odyssey, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, The Division 2, Far Cry 5. Inoltre gli abbonati al servizio avranno la possibilità di accedere con qualche giorno di anticipo a titoli non ancora disponibili come Ghost Recon Breakpoint e Watch Dogs Legion.

Uplay+ include le edizioni premium dei giochi disponibili con DLC ed espansioni. Gli abbonati possono partecipare ai programmi di accesso anticipato e beta per giocare ai nuovi titoli prima del lancio. Le nuove uscite verranno aggiunte automaticamente al catalogo.

Come funziona? È sufficiente accedere alla libreria Uplay+, scegliere il gioco che si vuole e cliccare su “Aggiungi ai miei giochi”. A questo punto il gioco è stato attivato su Uplay PC ed è giocabile.