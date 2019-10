Filippo Vendrame,

Gli amanti dello sport apprezzano moltissimo le smartband. Trattasi di braccialetti smart che permettono di registrare non solamente tutta l’attività sportiva ma pure i principiali parametri del corpo come la frequenza cardiaca. Indossabili molto interessanti nati espressamente per diventare dei fedeli compagni di allineamento degli utenti sportivi. Inoltre, le smartband spesso sono offerte a prezzi decisamente molto interessanti, sicuramente inferiori a quelli di molti smartwatch in commercio.

Questo significa che è possibile acquistarli senza dover investire cifre importanti. Ovviamente, la scelta deve essere fatta con attenzione.

Smartband: quali scegliere

Non tutti i prodotti sono uguali, ovviamente. Trattandosi di prodotti per lo sport è necessario innanzitutto verificare i sensori di cui dispongono le smartband. Cardiofrequenzimetro, accelerometro, giroscopio e tanti altri sensori che permettono di monitorare le attività sono sicuramente importanti per un prodotto completo. Se poi la smartband dispone pure del GPS allora il quadro si completa. Con un’ampia dotazione di sensori, questi indossabili potranno offrir agli utenti servizi e funzionalità avanzate non solo durante gli allenamenti ma pure nel resto del giorno.

Alcuni modelli, infatti, monitorano 24 ore su 24 il battito cardiaco, lo stress e altri parametri. Il tutto viene poi riversato in un’applicazione dedicata. Ecco una selezione dei migliori modelli che oggi gli sportivi possono acquistare.

Smartband 2019: i migliori 5

Xiaomi MI Smart Band 4 (↑)

Xiaomi MI Smart Band 4 è una smartband con monitoraggio della frequenza cardiaca e display touch OLED da 0,95 pollici. Luminosità dello schermo fino a 450 nit, modalità di regolazione della luminosità e vetro temperato 2.5D con rivestimento anti-impronta. Resistenza all’acqua sino a 5 ATM o fino a 50 metri. Monitoraggio delle attività: conta passi, distanza, calorie bruciate; 6 modalità di allenamento: tapis roulant, allenamento, corsa all’aria aperta, ciclismo, passeggiate, nuoto.

Prezzo di 34,99 euro. (Scopri se è in sconto su Amazon) (Trova le offerte su eBay)

Honor Band 5 (↑)

Honor Band 5 è una smartband con schermo AMOLED da 0,95 pollici. Offre monitoraggio continuo della frequenza cardiaca in tempo reale 24 ore su 24; monitoraggio della frequenza cardiaca a infrarossi notturni; avvisi sulla frequenza cardiaca. Registra automaticamente i periodi di REM, sonno stabile, sonno instabile e veglia. Può riconoscere automaticamente i tratti di nuoto, registrare la velocità di nuoto, la distanza, le calorie e determinare il SWOLF medio. Resistente all’acqua fino a 50 metri.

Prezzo di 29,90 euro. (Trova le offerte su Amazon) (Acquista su eBay)

Huawei Band 2 Pro (↑)

Huawei Band 2 Pro è una smartband con modulo GPS indipendente e si caratterizza per un design ergonomico che si adatta perfettamente al polso. Offre il monitoraggio della frequenza cardiaca: registra i dati e fornisce report completi per migliorare le performance e restare in forma. Adatto per resistere alla pressione dell’acqua fino a 5 ATM. Integra anche un algoritmo di analisi di movimento professionale per creare un allenamento funzionale e scientifico.

Prezzo di 99,90 euro. (Trova la promozione su Amazon) (Cerca gli sconti su eBay)

Samsung Galaxy Fit (↑)

Samsung Galaxy Fit è realizzato con materiali leggerissimi e resistenti che non ostacolano gli allenamenti. La batteria da 120 mAh ha tutta la potenza che serve per affrontare l’intera giornata di allenamento. Galaxy Fit resiste all’acqua fino a 50 metri di profondità. E’ in grado di registrare l’attività preferita e permette di personalizzare fino a dieci attività preferite da oltre 90 allenamenti utilizzando l’app Samsung Health dello smartphone.

Prezzo di 99 euro. (Scopri gli sconti su Amazon) (Verifica se è in sconto su eBay)

Samsung Gear Fit 2 Pro (↑)

Samsung Gear Fit 2 Pro è resistente all’acqua fino a 5 ATM. E se si sceglie la piscina, l’applicazione Speedo sviluppata per Gear Fit 2 Pro traccia le statistiche e le presenta in riepiloghi facilmente leggibili. Rileva, ovviamente, anche tutte le altre attività sportive. Misura anche la frequenza cardiaca continuamente durante il giorno, per aiutare le persone a prendere decisioni per allenamenti migliori.

Prezzo di 244 euro. (Verifica le promozioni su Amazon) (Acquista al miglior prezzo su eBay)