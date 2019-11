Mozilla Firefox, novità per estensioni e notifiche

Luca Colantuoni,

Sono in arrivo importanti novità per Firefox, la prima delle quali riguarda le estensioni. A partire dalla versione 74 del browser di Mozilla non sarà più consentito il cosiddetto sideloading per questioni di sicurezza. Con Firefox 72 verranno invece nascosti nella barra degli indirizzi i pop-up delle notifiche.

Le estensioni di Firefox possono essere installate in vari modi. Il metodo più sicuro prevede il download dal sito Firefox Add-ons o in alternativa dal sito dello sviluppatore. È possibile anche scaricare il file XPI sul computer e successivamente procedere all’installazione cliccando su “Installazione componente aggiuntivo da file…” nella corrispondente pagina degli add-on oppure con un semplice drag&drop. Esiste tuttavia una terza opzione, ovvero quella che Mozilla ha deciso di abbandonare per ragioni di sicurezza.

Gli utenti possono installare le estensioni tramite sideloading, copiando il file XPI nella cartella C:\Users\[user name]\AppData\Roaming\Mozilla\Extensions\{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}\ . L’add-on verrà quindi installato al successivo riavvio di Firefox. Questo metodo è stato utilizzato in passato per installare malware all’insaputa dell’utente, in quanto l’estensione infetta non viene mostrata nella pagina dei componenti aggiuntivi. Firefox 73 supporterà ancora il sideloading, ma i file XPI verranno copiati nel profilo dell’utente, per cui compariranno nella pagina apposita. Il sideloading verrà invece bloccato in Firefox 74.

La seconda novità riguarda le notifiche push che vengono mostrate si visita un sito web, ad esempio per segnalare nuovi contenuti. Mozilla ha notato che il 97% degli utenti scarta le notifiche, in quanto considerate fastidiose. Le uniche eccezioni sono quelle per l’accesso a posizione, fotocamera e microfono. Per questo motivo il pop-up verrà nascosto nella barra degli indirizzi a partire da Firefox 72. La notifica verrà segnalata con un’icona animata: