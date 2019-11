MSI Alpha 15, laptog gaming con tecnologia a 7nm

Candido Romano,

MSI ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo notebook gaming Alpha 15. Monta la nuova Radeon RX 5500M ed è il primo laptop da gioco a poter vantare l’avanzata tecnologia a 7 nm, che diventa così disponibile per tutti. Per l’occasione è stato creato anche una nuova categoria e logo, per sottolineare il nuovo corso di prodotti MSI.

Alpha 15 include tra le altre cose un potente sistema di raffreddamento, tastiera retroilluminata, speaker molto grandi e audio ad alta risoluzione. Scott Herkelman, corporate vice president e general manager, Radeon Technologies Group in AMD ha dichiarato:

Siamo molto soddisfatti di come i videogiocatori di tutto il mondo abbiano apprezzato l’arrivo della nuova architettura RDNA. AMD si impegna a fornire esperienze incredibili a tutti i giocatori in tutte le fasce di prezzo. Con l’introduzione della serie Radeon RX 5500, vogliamo portare tutte le caratteristiche di questa architettura anche a tutti coloro che puntano ad ottenere il massimo delle performance in 1080p.

Giocare a 1080p con un budget inferiore

Fino a ieri “budget gaming” significava doversi accontentare di grafica e frame rate appena accettabili. MSI Alpha 15 vuole risolvere questo problema con la Radeon RX 5500M, la prima grafica da gioco a 7 nm, e il processore Ryzen 7. Questi offrono infatti framerate a tre cifre ma a un prezzo più abbordabile.

Grazie alla tecnologia FidelityFX è possibile godere di effetti visivi migliori senza impattare sulle prestazioni, mentre il display FreeSync da 15,6 pollici a 144Hz o 120Hz assicura esperienze di gioco più fluide con l’assenza di tearing e stuttering per titoli come CS: GO, Dota 2, Overwatch e molti altri. Questo livello di prestazioni è raggiunto grazie anche al sistema di raffreddamento Cooler Boost 5 di cui il notebook è dotato.

Le migliorie arrivano anche per quanto riguarda l’audio, sia che si decida di sfruttare gli speaker integrati, sia che si opti per le cuffie. Il nuovo Alpha mette a disposizione una camera acustica che occupa quasi un quarto dello chassis, con dimensioni fino a 5 volte superiore alla media, mentre il supporto all’audio ad alta risoluzione farà la gioia di chi preferisce le cuffie.

Per festeggiare il lancio di questa nuova serie di gaming laptop, MSI in collaborazione con AMD ha deciso di offrire dei giochi in omaggio. Chi acquisterà MSI Alpha 15 entro la fine del 2019 (salvo esaurimento scorte), infatti, avrà diritto a scegliere tra Borderlands 3 o Tom Clancy ‘s Ghost Recon Breakpoint.

MSI Alpha 15 sarà disponibile in Italia a partire da metà novembre in due diverse configurazioni con prezzi a partire da 1199 Euro.