Samsung regala i Galaxy Buds con alcuni smartphone

Filippo Vendrame,

Nuova interessante promozione di Samsung Italia. A partire da oggi e sino al prossimo 24 di novembre, tutti coloro che acquisteranno uno dei prodotti della famiglia Galaxy in promozione, riceveranno in regalo gli auricolari Galaxy Buds. Un’iniziativa molto ghiotta, soprattutto perché gli auricolari offerti in omaggio sono molto interessanti ed offrono un livello di qualità audio molto elevato anche grazie alla presenza della tecnologia Ambient Sound. Dispongono pure di un doppio microfono adattivo. Un premio del valore di ben 149 euro.

Approfittare della promozione è davvero molto semplice. I prodotti che rientrano in questa promozione sono: Galaxy S10, S10+, S10 5G, Galaxy Note 10, Note 10+ e Note 10+ 5G, Galaxy Tab S6 Wi-Fi e LTE e Galaxy Tab S5e Wi-Fi e LTE. Questi device dovranno avere garanzia Italia e dovranno essere acquistati presso i punti vendita aderenti, sia fisici che online. Una volta acquistato il dispositivo, non rimarrà altro che recarsi all’interno della pagina delle promozione dove si dovrà registrarlo entro il 10 dicembre 2019.

Tra i dati che si dovranno fornire la prova di acquisto, l’IMEI del dispositivo, i propri dati personali, l’indirizzo di spedizione e tutto quanto sarà richiesto.

Se tutto sarà fornito correttamente, si riceverà un’email che attesterà la corretta registrazione. A quel punto, Samsung spedirà a casa dei clienti gli auricolari Galaxy Buds entro 180 giorni.

Gli interessati possono recarsi sul sito della promozione dove è presente tutto il regolamento e soprattutto l’elenco dei punti vendita aderenti da cui è possibile comprare i dispositivi validi per rientrare in questa speciale iniziativa.