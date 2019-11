Vodafone: Tobi compie due anni e regala Giga

Filippo Vendrame,

Tobi compie due anni e Vodafone ha deciso di festeggiare questa ricorrenza regalando ai suoi clienti ricaricabili ben due giorni con Giga illimitati. Tobi, si ricorda, è un assistente digitale dedicato all’assistenza clienti che si può trovare all’interno dell’applicazione My Vodafone ma anche su Messenger, sul sito di Vodafone, su Alexa e su WhatsApp. Questo assistente dotato di intelligenza artificiale è stato sviluppato per rispondere immediatamente ad alcune domande degli utenti che possono avere necessità di assistenza commerciale o tecnica.

Ovviamente trattasi di domande abbastanza standard ma che permettono ai clienti di evitare di dover perdere tempo nel chiamare via telefono l’assistenza in carne ed ossa. Nel caso il quesito fosse troppo complesso, Tobi passerà la palla all’assistenza umana. Il chabot Tobi è in costante evoluzione grazie all’utilizzo di un sistema basato sulle reti neurali. Questo sistema permette di riconoscere il linguaggio naturale, di interpretarlo e di imparare dagli errori per meglio comprendere le persone in futuro.

Dunque, per festeggiare i due anni di Tobi, Vodafone ha deciso di regalare due giorni di Giga illimitati (promo “Infinito 2 giorni“). Riscattare questa promozione è davvero molto semplice. Per esempio, basterà avviare l’app My Vodafone dal proprio smartphone con SIM Vodafone e poi attivare Tobi. Seguendo le istruzioni del chabot, sarà possibile in pochi passaggi ottenere le due giornate con Giga illimitati.

Terminate le 48 ore, la promozione si disattiverà automaticamente. Il traffico può essere utilizzato per navigare utilizzando come APN mobile.vodafone.it, iphone.vodafone.it, wap.omnitel.it e web.omnitel.it.

La promozione non concorre ad aumentare il traffico Internet a disposizione quando si accede al Web fuori dai confini italiani in Europa.