Amazon Black Friday Week: smartwatch in offerta

Gli sconti del Black Friday Week di Amazon stanno entrando nel vivo. Già da diverse ore gli utenti hanno iniziato ad approfittare delle moltitudine delle offerte speciali che Amazon ha deciso di offrire come antipasto prima della ricorrenza vera e propria del Black Friday dove saranno concentrati la maggior parte degli sconti.

Vista la copiosità delle offerte, il suggerimento è sempre quello di non perdere mai di vista la vetrina delle offerte per non lasciarsi sfuggire alcuna possibilità di risparmiare cifre importanti.

Tra i prodotti più interessanti in offerta speciale sicuramente gli smartwatch. Trattasi di indossabili che vanno sempre più di moda non solo tra gli sportivi ma anche tra le persone comuni. La possibilità di monitorare l’attività fisica, i parametri del corpo e l’opportunità di poter gestire le notifiche dello smartphone dal polso, sono elementi che attirano sempre più curiosi. Le offerte del Black Friday di Amazon possono quindi essere l’occasione giusta per poter acquistare uno smartwatch senza spendere cifre importanti.

Inoltre, visto il periodo dell’anno, le offerte possono essere pure una buona occasione per anticipare qualche regalo in vista dello shopping natalizio. Ecco dunque una selezione di alcuni dei migliori smartwatch in promozione.

Amazon Black Friday Week: smartwatch in sconto

Garmin Fenix 5 Plus . Prezzo di 499 euro. (Acquista su Amazon)

. Prezzo di 499 euro. (Acquista su Amazon) Garmin Vivoactive 3 . Prezzo di 219 euro. (Acquista su Amazon)

. Prezzo di 219 euro. (Acquista su Amazon) Apple Watch Series 4 (GPS, 40mm) . Prezzo di 339 euro. (Acquista su Amazon)

. Prezzo di 339 euro. (Acquista su Amazon) Apple Watch Series 4 (GPS, 44mm). Prezzo di 369 euro. (Acquista su Amazon)