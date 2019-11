Il Black Friday arriva anche con tado°

Filippo Vendrame,

Il Black Friday ha contagiato anche tado°, nota azienda che realizza soluzioni per le smart home dedicate al clima delle abitazioni. Tutti gli interessati potranno approfittare questa settimana di importanti sconti. Il produttore, infatti, ha fatto sapere che questa settimana ha organizzato grandi offerte con sconti che possono raggiungere il 43%. Le offerte si potranno trovare su molti eShop della rete tra cui Amazon.

Tanti i prodotti che si potranno acquistare in sconto. Per esempio, tra le varie offerte la migliore è sicuramente quella multi-room composta da: 1 Starter Kit Smart Thermostat + 2 valvole Smart a soli 199.99€ anziché 349.98€. Inoltre c’è un bundle speciale anche per rendere la casa ancora più smart con: 1 Smart Thermostat Starter Kit V3+ + 1 Alexa Echo Dot di terza generazione su Amazon.it a 129.99€ anziché 204.24€.

tado° Smart Thermostats collega il sistema di riscaldamento a Internet e riscalda solo quando non si è a casa, il che consente di risparmiare fino al 31% sulla bolletta del riscaldamento. Le competenze chiave includono Geofencing, Open Window Detection, Adattamento meteorologico e Air Comfort per prendersi cura dell’efficienza energetica e della freschezza dell’aria della propria casa.

Durante la settimana del Black Friday ci saranno grandi offerte. Tutti i prodotti tado° sono scontati del 30% sul sito ufficiale tado°.it dal 29/11 al 2/12.

Per tutti coloro che intendono rendere più smart la propria abitazione, questa promozione può risultare davvero molto interessante.