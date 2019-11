Samsung PlayGalaxy Link disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Una delle novità software introdotte da Samsung con i Galaxy Note 10/10+ è PlayGalaxy Link, un’app che permette di eseguire in streaming sullo smartphone i giochi installati su PC. Il produttore coreano ha ora comunicato che la versione beta è ora disponibile in nove paesi, tra cui l’Italia. Nei prossimi giorni verrà inoltre aggiunto il supporto per altri cinque smartphone.

PlayGalaxy Link è un servizio di streaming che sfrutta la connessione WiFi oppure le reti 4G/5G, quindi consente di giocare all’interno dell’abitazione (ad esempio in un’altra stanza) o all’esterno. Samsung afferma che la latenza è ridotta al minimo perché viene utilizzata una connessione P2P, oltre alla tecnologia Adaptive FPS, ma le prestazioni dipendono dalla qualità e dalla velocità della rete. Il vantaggio principale è la possibilità di giocare su smartphone a titoli esclusivi per PC. Inoltre l’elaborazione grafica avviene sul computer, quindi lo smartphone non si surriscalda durante le sessioni di gioco, e non è necessario installare i giochi sul dispositivo mobile.

Il PC deve tuttavia avere determinate specifiche minime: processore Intel Core i5, 8 GB di RAM DDR4, 50 GB di storage, GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 550, sistema operativo Windows 10 e access point con larghezza di banda di 1 Gbps.

Dopo aver installato PlayGalaxy Link è necessario effettuare il login con l’account Samsung. Verranno quindi cercati automaticamente i giochi (ma è possibile anche la ricerca manuale). L’utente deve quindi scaricare l’app dal Galaxy Store, effettuare l’accesso e scegliere il PC. La libreria dei giochi verrà caricata automaticamente.

PlayGalaxy Link Beta è disponibile in Italia, Stati Uniti, Corea, Regno Unito, Canada, Olanda, Francia, Singapore e Russia. All’inizio di dicembre verrà esteso il supporto ai Galaxy S10, S9, Note 9, Fold e A90.