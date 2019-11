Black Friday MediaWorld: sconti ed offerte

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato ufficialmente il suo Black Friday. Dopo una serie di piccole promozioni nei giorni sconti che anticipavano i veri sconti della ricorrenza del venerdì nero dello shopping, oggi, la catena di elettronica ha lanciato il volantino delle offerte del Black Friday che sarà valido sino al prossimo 2 dicembre, ricorrenza del Cyber Monday. Tante le proposte in sconto tra smartphone, computer, TV e molto altro ancora.

Tra gli smartphone, per esempio, si menzionano l’iPhone 11 64 GB a 679 euro, l’iPhone 11 Pro 64 GB a 999 euro, il Samsung Galaxy S10+ a 699 euro e il Huawei P30 a 459 euro. Tra i tablet pc, invece, spicca l’iPad Pro 11 pollici WiFi 64 GB a 749 euro. Se si volesse puntare su di un nuovo computer, la catena di elettronica propone, per esempio, l’ASUS F509FB-EJ118T con Intel Core i7 a 679 euro. Non mancano anche tante proposte per il gaming. La Nintendo Switch, per esempio, è proposta al prezzo di 289 euro. La PS4 Pro Fortnite è in vendita, invece, a 299 euro. Tantissimi anche i giochi in sconto.

Per chi volesse cambiare il televisore di casa, MediaWorld propone tantissimi modelli di nuova generazione come il SAMSUNG QE55Q82RATXZT con pannello da 55 pollici QLED a 799 euro. Non mancano nemmeno proposte per le fotocamere. Per chi fosse in cerca di una buona reflex digitale, MediaWorld propone, per esempio, il modello Nikon D3500 con doppio obiettivo a 399 euro. Presenti poi tanti gadget, indossabili, accessori per l’informatica e tantissimo altro ancora.

Infine, per gli appassionati della mobilità elettrica, per il Black Friday MediaWorld propone in sconto anche due monopattini elettrici come lo Xiomi Mi Electric Scooter a 399 euro. Le offerte sono valide sia online che nei negozi.