Microsoft svela i Games With Gold di dicembre 2019

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato i giochi che rientrano nella promozione Games With Gold di dicembre 2019. Per chi ancora non conoscesse questa speciale iniziativa della casa di Redmond, trattasi della promozione che vede offrire ogni mese ben due titoli in omaggio sia ai possessori di una console Xbox One che a tutti coloro che possiedono la vecchia console Xbox 360. Il requisito per rientrarvi ed essere abbonati al programma Xbox Live Gold che offre agli iscritti anche ulteriori vantaggi come l’accesso al Multiplayer nei giochi e altro ancora.

Nel mese di dicembre 2019, dunque, i possessori di una console Xbox One potranno scaricare e giocare dal primo del mese al titolo Insane Robots. Dal successivo 15 dicembre, invece, sarà disponibile pure Jurassic World: Evolution. Non meno interessanti le proposte per Xbox 360. Dal primo dicembre sarà disponibile Toy Story 3, mentre dal 16 del mese si potrà scaricare e giocare a Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD.

Da evidenziare che grazie alla funzione di retrocompatibilità, i possessori di una console Xbox One potranno mettere le mani anche sui titoli per la console Xbox 360. Nel complesso trattasi di una ghiotta opportunità che consente di ampliare il proprio archivio di giochi senza dover mettere ulteriormente mano al portafogli. I giochi sono scaricabili attraverso una specifica sezione della dashboard della console.

La promozione è un’esclusiva di Microsoft e quindi non potrà essere riscattata altrove. Nel video sono presenti i mini trailer di giochi offerti con Games With Gold nel mese di dicembre 2019.