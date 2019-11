Vivo X30: Exynos 980, Super Zoom 60x e modem 5G

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese continua a realizzare smartphone con design piuttosto originali, come il Vivo X27 Pro. A dicembre è atteso il debutto del top di gamma della serie, ovvero il Vivo X30. Diversi teaser pubblicati sul social network Weibo hanno svelato interessanti dettagli sulle fotocamere posteriori.

Il Vivo X30 sarà il primo smartphone al mondo con processore octa core Exynos 980, annunciato da Samsung all’inizio di settembre. Il SoC integra un modem 5G SA/NSA dual mode che può raggiungere i 2,55 Gbps in download su reti sub-6GHz. Lo smartphone avrà quattro fotocamere posteriori. Si prevedono sensori da 64, 13, 8 e 2 megapixel. L’immagine condivisa da Vivo conferma la presenza di un teleobiettivo a periscopio con lunghezza focale compresa tra 16 e 123 millimetri. Ci sono anche riferimenti al Super Zoom 60x, ingrandimento possibile solo in combinazione con uno zoom digitale.

Il Vivo X30 dovrebbe avere uno schermo Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione full HD+ e refresh rate di 90 Hz, processore Exynos 980, 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, fotocamera frontale pop-up da 32 megapixel, lettore di impronte digitali in-display, audio Hi-Fi, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 22,5 Watt.

Il produttore potrebbe anche annunciare il Vivo X30 Pro, per il quale si prevedono specifiche leggermente superiori: schermo Super AMOLED da 6,89 pollici con risoluzione full HD+ e refresh rate di 90 Hz, processore Exynos 980, 8/12 GB di RAM, 128/256 GB di storage, fotocamere posteriori da 60, 13, 13 e 12 megapixel, fotocamera frontale pop-up da 32 megapixel, lettore di impronte digitali in-display, audio Hi-Fi, altoparlanti stereo, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 44 Watt.

Purtroppo Vivo è l’unico produttore cinese che non distribuisce i suoi smartphone in Europa, quindi il Vivo X30 non arriverà sicuramente sui mercati occidentali.