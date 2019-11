Black Friday Amazon 2019, le offerte di Samsung

Matteo Tontini,

Il Black Friday 2019 è l’occasione perfetta per acquistare prodotti a prezzi convenienti, in ogni categoria. Tra i grandi rivenditori spicca sicuramente Amazon come vetrina da cui attingere per le compere, vista la spropositata quantità di offerte che piazza su vari articoli. Di tutti i generi.

In questa giornata di sconti non poteva mancare all’appello Samsung, che riduce temporaneamente il prezzo di alcuni dei suoi articoli, da smartphone a soundbar.

Black Friday Amazon

Tutte le offerte

Insomma, il Venerdì Nero è indubbiamente un’occasione ghiotta per arraffare qualcosa a un costo inferiore rispetto al prezzo di listino, quindi in molti metteranno mano al portafoglio senza badare troppo alla cifra spesa.

Black Friday 2019 di Samsung, le offerte

Di seguito è possibile consultare una selezione delle migliori offerte del colosso coreano su Amazon:

Samsung Galaxy M30s (229 euro) – Il Black Friday 2019 di Samsung è un’ottima occasione per acquistare questo smartphone di fascia media, con un display da 6,4 pollici e una memoria interna da 64 GB (espandibile fino a 512).

(229 euro) – Il Black Friday 2019 di Samsung è un’ottima occasione per acquistare questo smartphone di fascia media, con un display da 6,4 pollici e una memoria interna da 64 GB (espandibile fino a 512). Samsung Galaxy M20 (174 euro) – A un prezzo ancora inferiore è invece possibile portarsi a casa un Galaxy M30s, che presenta uno schermo da 6,3 pollici e una doppia fotocamera da 13 e 5 megapixel. Completano il pacchetto una batteria solida, in grado di garantire parecchie ore di autonomia e una memoria interna da 64 GB (espandibile fino a 512).

(174 euro) – A un prezzo ancora inferiore è invece possibile portarsi a casa un Galaxy M30s, che presenta uno schermo da 6,3 pollici e una doppia fotocamera da 13 e 5 megapixel. Completano il pacchetto una batteria solida, in grado di garantire parecchie ore di autonomia e una memoria interna da 64 GB (espandibile fino a 512). Samsung TV The Frame (549 euro) – Molto più di una semplice smart TV: un vero e proprio gioiello anche dal punto di vista dell’arredamento, che consente al consumatore di godersi immagini dettagliate su un display da 43 pollici (4K). È possibile appendere il televisore come un quadro e personalizzare la cornice in base all’ambiente costante.

(549 euro) – Molto più di una semplice smart TV: un vero e proprio gioiello anche dal punto di vista dell’arredamento, che consente al consumatore di godersi immagini dettagliate su un display da 43 pollici (4K). È possibile appendere il televisore come un quadro e personalizzare la cornice in base all’ambiente costante. Soundbar N300 (79 euro) – Per godersi al meglio film e serie TV, la soundbar di Samsung in offerta potrebbe essere davvero la scelta ideale. Con un design elegante e adatto a ogni ambiente, consente il collegamento al televisore attraverso una connettività Bluetooth.

(79 euro) – Per godersi al meglio film e serie TV, la soundbar di Samsung in offerta potrebbe essere davvero la scelta ideale. Con un design elegante e adatto a ogni ambiente, consente il collegamento al televisore attraverso una connettività Bluetooth. Samsung Galaxy Watch (158 euro) – Uno smartwatch che soddisfa le esigenze dei più giovani e degli sportivi, con un design confortevole e compatto. Grazie a una vasta gamma di funzioni, gli utenti possono monitorare lo stress, il sonno e la frequenza cardiaca, ma anche tenere traccia degli allenamenti quotidiani.