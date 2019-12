Iliad e il concorso del biscotto della verità

Filippo Vendrame,

Iliad si è sempre contraddistinto per iniziative molto particolari e di sicuro impatto comunicativo. L’ultima riguarda il concorso del “biscotto della verità“. L’operatore francese sta partecipando all’Artigiano in Fiera. Trattasi di un evento fieristico dedicato all’artigianato mondiale e allestito in Fiera Milano che durerà sino al prossimo 8 dicembre. Siccome la gente si reca alle fiere spesso e volentieri per “mangiare”, Iliad ha pensato bene di confezionare un modo creativo di avvicinarsi ai visitatori della fiera.

L’operatore francese ha quindi deciso di proporre una sua “ricetta” condita con abbondante verità e arricchita da una preziosa base di trasparenza. I curiosi potranno provare questa ricetta presso i padiglioni 3 e 5 con due allestimenti personalizzati dove saranno presenti anche le note Simbox, i distributori di SIM, con del personale dedicato.

Tutte le persone che entreranno in contatto alla fiera con l’operatore e la sua ricetta priva di brutte sorprese e retrogusto amaro, potranno sottoscrivere un’offerta presso le Simbox e così ricevere una borsa frigo in omaggio, ovviamente personalizzata per l’occasione da Iliad e indispensabile per conservare al meglio gli ingredienti di una ricetta tanto speciale. Ma il pezzo forte dell’iniziativa di Iliad è i concorso “biscotto della verità” che permette di vincere uno dei due iPhone 11 in palio o una delle 500 magliette personalizzate dall’operatore.

Partecipare è facile ed assolutamente gustoso. Tutto quello che le persone dovranno fare è prendere il loro biscotto della verità, addentarlo e leggere il bigliettino al suo interno, sperando di essere tra i fortunati vincitori.

Un’iniziativa molto golosa che mette ancora in risalto le capacità comunicative dell’operatore che punta a voler avvicinare le persone in maniera nuova per raccontare loro dei vantaggi e della trasparenza delle sue offerte.