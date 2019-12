AOC, nuovi monitor per il gaming della serie G2

Filippo Vendrame,

AOC ha annunciato due nuovi monitor ultra-wide della serie G2 con diagonale da 34 pollici, sviluppati appositamente per il gaming. Questi due prodotti sono molto simili e si differenziano essenzialmente per il refresh rate. Più nello specifico, il monitor U34G2X vanta una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, adatta per chi pratica il gaming anche a livello di competizione. Invece, il modello CU34G2 ha un refresh rate di 100 Hz.

Entrambi i modelli, comunque, dispongono di un pannello VA, che restituisce neri profondi, colori naturali e vivaci e un rapporto di contrasto nativo molto elevato. Grazie a questi monitor di AOC, i giocatori potranno godere di un’esperienza di gioco coinvolgente e senza interruzioni grazie al supporto AMD FreeSync, mentre il tempo di risposta di 1 ms (MPRT) garantisce un gameplay fluido senza motion blur.

I pannelli da 34 pollici dei modelli CU34G2 e CU34G2X hanno circa la stessa altezza dei display widescreen (16:9) da 27 pollici, offrendo spazi ampi e comfort nella visualizzazione anche per le attività quotidiane. Questo, unito all’elevata risoluzione 3440×1440 pixel, si traduce in una combinazione perfetta con la densità di pixel di 109 ppi, confortevole ma ricca di dettagli.

Entrambi i monitor offrono un supporto regolabile in altezza, mentre le tecnologie FlickerFree e Low Blue Light garantiscono un’esperienza salutare in termini di ergonomia e benessere degli occhi. Per gli utenti che desiderano avere il controllo nel gioco, AOC offre anche altre funzionalità specifiche. AOC Game Color regola la saturazione per migliori livelli di grigio e dettagli, mentre Dial Point visualizza mirini per il supporto nello sparare. Un hub USB a 4 porte incorporato e le entrate/uscite audio facilitano il collegamento delle periferiche.

Capitolo prezzi e disponibilità. I modelli AOC CU34G2 e CU34G2X saranno disponibili da gennaio 2020 a un prezzo consigliato di 469 euro e 579 euro.