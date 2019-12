Skype: funzione Meet Now per chi non ha Skype

Filippo Vendrame,

Microsoft continua lo sviluppo di Skype per offrire a tutti i suoi utenti, sia desktop che mobile, un’esperienza d’uso sempre più completa ed efficace. La casa di Redmond ha aggiornato la sua app di comunicazione alla versione 8.55. Un update significativo in quanto porta in dote alcune novità interessanti che valgono sia per i computer che per i dispositivi mobile.

La nuova funzionalità più interessante che arriva con questo aggiornamento è “Meet Now“, un pulsante che permette di avviare una conversazione video con un altro utente anche se questo non utilizza Skype. L’applicativo, infatti, genererà automaticamente un link dedicato che permetterà di avviare la conversazione. Novità presente sia sui computer che sui dispositivi mobile.

Solo per gli utenti desktop arriva la possibilità di inviare messaggi vocali. Opzione già disponibile da tempo sulla versione di Skype per i dispositivi mobile.

Per quanto riguarda gli utenti mobili, ci sono alcune nuove funzionalità per la fotocamera, che sembrano essere prese in prestito dalla tecnologia Microsoft Office Lens. Ora è possibile scansionare documenti e lavagne direttamente da Skype, facilitando la condivisione di questo tipo di informazioni con altri utenti.

Per tutte le release desktop e mobile, infine, arrivano una serie di correttivi e di ottimizzazioni. Microsoft ha iniziato a distribuire la versione 8.55 di Skype dallo scorso 10 dicembre. Il rollout è ancora in corso ma non dovrebbe volerci molto per la sua conclusione.

Novità, dunque, decisamente interessanti che migliorano ulteriormente le possibilità di impiego di un’app di comunicazione su cui Microsoft sta riversando molte energie e risorse economiche.