Huawei annuncia il P30 Lite New Edition

Luca Colantuoni,

In attesa del debutto della nuova serie P40, Huawei ha deciso di realizzare una versione aggiornata dello smartphone disponibile in Italia da aprile 2019. Il P30 Lite New Edition è identico al precedente modello, ma possiede specifiche hardware leggermente migliori. Novità anche per quanto riguarda le funzionalità della fotocamera frontale.

Il nuovo P30 Lite possiede lo stesso design della versione originaria. La dotazione hardware è rimasta praticamente invariata, ad eccezione della RAM aumentata da 4 a 6 GB e dello storage aumentato da 128 a 256 GB (espandibile con schede microSD). Il processore è sempre il Kirin 710. Lo smartphone ha uno schermo FullView da 6,15 pollici con risoluzione full HD+ (2312×1080 pixel) e un notch a goccia nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale con sensore da 32 megapixel. Le tre fotocamere posteriori hanno invece sensori da 48, 8 e 2 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.8), ultra grandangolare (f/2.4) e per il rilevamento della profondità (f/2.4).

Una delle funzionalità più interessanti è Handheld Super Night Mode che permette di scattare foto nitide in condizioni di scarsa illuminazione con la fotocamera posteriore principale. Una simile funzionalità, denominata Super Selfie Night, è stata aggiunta anche alla fotocamera frontale. L’intelligenza artificiale permette di riconoscere automaticamente fino a 8 scenari.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB 2.0 Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria da 3.340 mAh supporta la ricarica rapida da 18 Watt (Huawei QuickCharge). Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.1.

Lo Huawei P30 Lite New Edition è disponibile nelle colorazioni Peacock Blue e Midnight Black. Lo smartphone può essere acquistato presso lo Huawei Experience Store di Milano, le principali catene dell’elettronica di consumo e su Amazon. Il prezzo è 349,90 euro.

Chi acquisterà il P30 Lite New Edition dal 9 gennaio 2020 al 9 febbraio 2020 riceverà in regalo gli auricolari Bluetooth Huawei Freelace (valore commerciale di 99,90 euro). Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dedicato alla promozione.