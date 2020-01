Amazon Echo Frames disponibile per alcuni utenti

Matteo Tontini,

I nuovi occhiali smart Amazon Echo Frames, possono contare su un supporto integrato all’assistente virtuale Alexa. Adesso, il gigante della tecnologia ha iniziato a inviare ad alcuni utenti degli inviti per acquistarli in anteprima. Nell’invito, l’azienda ricorda che è necessario andare sulla pagina dei dettagli degli occhiali, aggiungerli al carrello e acquistarli come qualsiasi altro prodotto (tuttavia l’invito dovrà prima essere accettato e sarà valido per solo sette giorni).

Si tratta di un esperimento importante per Amazon, perché grazie a coloro che effettueranno l’acquisto di Echo Frames potrebbe acquisire feedback e suggerimenti importanti per il loro perfezionamento.

Un po’ come l’assistente domestico Echo Show, gli occhiali consentono all’utilizzatore di chiamare in causa l’assistente virtuale per aggiungere elementi alle proprie liste, controllare i dispositivi smart della propria abitazione, effettuare call e impostare un promemoria, ma anche per ascoltare podcast in qualsiasi luogo. Il design è piuttosto elegante e curato, gli sviluppatori lo hanno studiato in modo tale che l’audio sia indirizzato verso le orecchie dell’utente. Inoltre, Echo Frames supportano Assistente Google.

Gli occhiali smart di Amazon possono essere acquistati, solo da chi ha ricevuto l’invito, a 179,99 dollari. Dopo il periodo di anteprima, il prodotto potrà essere comprato per 249,99 dollari. Di recente, Amazon ha presentato un nuovo speaker della serie Echo con batteria ricaricabile, ma al momento rimarrà un’esclusiva del mercato indiano. Anche in questo caso, il colosso della tecnologia sta presumibilmente utilizzando un banco di prova più ridotto per sperimentare il prodotto e valutare se sia il caso o meno se distribuirlo in altri Paesi.