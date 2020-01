Minecraft, GDR di Harry Potter creato nel gioco

Matteo Tontini,

Minecraft è stato spesso sfruttato dai giocatori per creare vere e proprie opere d’arte, così come progetti altisonanti. L’ultimo di questi riguarda Harry Potter: messo su dal team specializzato in mod Floo Network, Minecraft School of Witchcraft and Wizardry è a tutti gli effetti un gioco di ruolo – all’interno di una mappa di Minecraft – che si incentra sul maghetto inglese.

Gli utenti non solo hanno la possibilità di ammirare tutta la bellezza di Hogwarts, ricreato un blocco alla volta, ma anche i suoi dintorni. Possono inoltre risolvere enigmi, intraprendere missioni, effettuare acquisti a Diagon Alley e sorvolare il campo di Quidditch: in parole povere si tratta di un vero e proprio “gioco all’interno del gioco”, ben più di un giro turistico. Tutti coloro che vogliono contribuire allo sviluppo del GDR, possono dare un’occhiata alla pagina Patreon.

Al momento non c’è ancora una data d’uscita ufficiale, ma Floo Network vorrebbe distribuire entro la fine di gennaio una versione iniziale gratuita con accesso ad aree quali la capanna di Hagrid e la Sala Grande. Si tratta di un progetto assolutamente colossale e tutti gli appassionati di Minecraft possono ben comprendere le difficoltà della sua realizzazione: non è chiaro quanto durerà lo sviluppo e fin dove il team abbia intenzione di spingersi.

Minecraft – Complete Edition per PlayStation 4 disponibile a 29,48 euro su Amazon

La speranza è che Warner Bros. non faccia storie nonostante si tratti di un vero e proprio omaggio sia ai libri che ai film di Harry Potter (di cui lo studio cinematografico detiene i diritti). Sarebbe un peccato vedere un lavoro di simile portata chiudere i battenti per motivi di copyright, ma ci sono stati casi in cui i grossi studi e i creatori di piccoli progetti indipendenti sono riusciti a raggiungere accordi.