Microsoft svela i Games With Gold di febbraio 2020

Matteo Tontini,

Il primo mese dell’anno volge al termine, così Microsoft ha annunciato i Games With Gold di febbraio 2020. Se a gennaio i giocatori hanno potuto scaricare gratuitamente Styx: Shards of Darkness e Batman: A Telltale Series per Xbox One, e Tekken 6 e LEGO Star Wars II: The Original Trilogy per Xbox 360 (disponibili anche sulla console ammiraglia grazie alla retrocompatibilità), a febbraio potranno mettere le mani su TT Isle of Man, Fable Heroes, Call of Cthulhu e Star Wars Battlefront.

TT Isle of Man è un racing game incentrato sul Tourist Trophy (TT), uno degli eventi motociclisti più attesi, e forse anche il più pericoloso, che si tiene sull’Isola di Mann (nel Regno Unito). Il gioco sarà disponibile gratuitamente per Xbox One per tutto febbraio. Dal primo giorno del mese fino al 15 febbraio, i giocatori potranno scaricare a costo zero Fable Heroes, ovvero lo sparatutto arcade per Xbox 360 legato alla serie fantasy di Fable.

Call of Cthulhu è invece un titolo che mescola elementi thriller e investigativi, ispirato ai celebri romanzi dell’orrore di H.P. Lovecraft. Sarà disponibile dal 16 febbraio al 15 marzo. Infine Star Wars Battlefront, sparatutto ispirato alla celebre saga fantascientifica di George Lucas, sarà disponibile al download gratuito dal 16 al 29 febbraio. I giocatori potranno approfittare dei Games With Gold di febbraio 2020 sottoscrivendo un abbonamento mensile. Nel complesso, si tratta di una ghiotta opportunità per rinnovare il proprio parco giochi senza dover mettere ulteriormente le mani al portafoglio, sebbene i titoli resi disponibili per il download gratuito non sono mai freschi di uscita.