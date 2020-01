Pokémon GO permette ora di sfidare altri utenti

Matteo Tontini,

Pokémon GO ha permesso sin dal lancio di catturare mostriciattoli tascabili virtuali nel mondo reale grazie alla realtà aumentata, ma la maggior parte dei giocatori ha sentito subito la mancanza di una modalità che permettesse di sfidare gli altri Allenatori. Niantic aveva promesso agli utenti la funzione, chiamata Lega Lotte GO, alla fine dello scorso anno e adesso ha iniziato a renderla disponibile in maniera graduale (sulla base del livello degli Allenatori).

Il rollout potrebbe essere più lento del previsto: lo sviluppatore ha infatti rallentato la distribuzione “per garantire un lancio senza problemi e prevenire sovraccarichi di server”. Una volta che la funzione sarà disponibile, gli utenti potranno combattere contro altri Allenatori di tutto il mondo durante gli eventi pre-stagionali della Lega Lotte GO, ovvero la Lega Mega, la Lega Ultra e la Lega Master. Questi serviranno a Niantic per ricevere feedback, così da poter apportare modifiche prima che la stagione di gioco competitivo abbia inizio.

Per guadagnare l’accesso alla Lega Lotte GO di Pokémon GO e sbloccare cinque partite online, gli utenti dovranno percorrere cinque chilometri. Per quanto riguarda i premi per le lotte e le vittorie verranno regolarmente assegnati, e saranno stabiliti in base ai livelli e alle lotte vinte. Tra le ricompense saranno compresi oggetti dell’avatar ispirati a Pikachu Libre, creatura con un costume a tema wrestling apparsa per la prima volta in Pokémon Rubino Omega, in Pokémon Zaffiro Alpha e in Pokkén Tournament. La pre-stagione della Lega Lotte GO è iniziata con la Lega Mega, e proseguirà con la Lega Ultra alle ore 22:00 di lunedì 10 febbraio 2020. Seguirà quindi la Lega Master alle 22:00 di lunedì 24 febbraio, per poi ritornare alla Lega Mega alle 22:00 di lunedì 9 marzo.