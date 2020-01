Mercato smartphone, Huawei supera Apple nel 2019

Luca Colantuoni,

IDC ha pubblicato i dati sulle consegne di smartphone nel quarto trimestre e nell’intero anno 2019. Nonostante il notevole incremento fatto registrare da Apple (quasi 30 milioni di iPhone in più rispetto al terzo trimestre), Huawei ha superato l’azienda di Cupertino, consegnando più dispositivi nel corso del 2019 e guadagnando quindi la seconda posizione alle spalle di Samsung.

In base ai dati della società di analisi, nel quarto trimestre 2019 sono stati consegnati 368,8 milioni di smartphone, quindi l’1,1% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018, ma il 2,9% in più rispetto al terzo trimestre. Secondo IDC, i motivi del calo sono da addebitare in parte al mercato cinese, dove i consumatori attendono modelli 5G più economici e una maggiore copertura delle reti di nuova generazione. La diffusione del coronavirus potrebbe peggiorare la situazione, se i produttori cinesi saranno costretti a limitare la fornitura dei dispositivi mobile.

Grazie al successo della serie iPhone 11, Apple ha consegnato più smartphone di tutti (73,8 milioni) nel quarto trimestre 2019. Samsung e Huawei occupano rispettivamente il secondo e terzo posto con 69,4 e 56,2 milioni di unità. Seguono quindi Xiaomi (32,8 milioni) e Oppo (30,6 milioni).

Per quanto riguarda l’intero 2019, Samsung conserva saldamente il primo posto della top 5 con 295,7 milioni di smartphone consegnati e un market share del 21,6%. Ottimo risultato per Huawei (+16,8% rispetto al 2018) con 240,6 milioni di unità e una quota di mercato del 17,6%. Apple è scesa quindi al terzo posto con 191 milioni di smartphone e un market share del 13,9%. Le altre due posizioni sono occupate da Xiaomi (125,6 milioni) e Oppo (114,3 milioni). In totale nel 2019 sono stati consegnati circa 1,37 miliardi di smartphone, il 2,3% in meno rispetto al 2018.