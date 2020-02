Nikon D6: la reflex con l’autofocus da record

Marco Locatelli,

Già preannunciata lo scorso settembre, Nikon presenta oggi la D6, la nuova reflex ammiraglia dell’azienda giapponese con le specifiche tecniche da record per quanto riguarda la storia di Nikon.

Nikon D6 infatti dotata di sensore CMOS a pieno formato da 20,8MP, del sistema AF più potente che Nikon abbia mai progettato (105 punti a croce) e di connessioni wireless e via cavo integrate, ed è in grado di mettere a fuoco quasi in assenza di luce, grazie alla sensibilità di -4,5 EV nel punto AF centrale e -4 EV in tutti gli altri punti.

La D6 raggiunge alla massima risoluzione la velocità di 14 fps e riprende filmati 4K Ultra HD (3.840×2.160 pixel) in modalità Live View; il mirino ottico, luminoso e stabile, consente poi al fotografo di osservare il soggetto otticamente e comporre l’inquadratura in tutta la sua naturalezza.

Nikon presenta oggi anche due nuovi obiettivi NIKKOR Z per il sistema mirrorless Z: l’ultra-grandangolare NIKKOR Z 20mm f/1.8 S e il teleobiettivo zoom NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR, caratterizzati entrambi da una messa a fuoco rapida, fluida e silenziosa e corpi resistenti a polvere e umidità.

Il NIKKOR Z 20mm f/1.8 S è un luminoso grandangolare che garantisce prestazioni entusiasmanti anche quando l’angolo di campo non è sufficientemente ampio e in qualsiasi condizione di luce, grazie allo schema ottico avanzato, all’ampio innesto a baionetta Z-Mount e al diaframma a 9 lamelle arrotondate e apertura circolare massima f/1.8. Il NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR è un teleobiettivo particolarmente compatto, ideale da portare in viaggio, che cattura immagini nitide con un contrasto profondo sia nelle riprese grandangolari, sia in quelle con focali estese. A chi si dedica alle riprese video e vuole catturare spettacolari sequenze a pieno formato, questa nuova ottica permette di sfruttare al massimo la qualità e le potenzialità delle fotocamere mirrorless Nikon Z.