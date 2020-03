Huawei Mate Xs disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Huawei ha comunicato che il nuovo smartphone pieghevole può essere acquistato da oggi in Italia. Il Mate Xs è una versione aggiornata del modello originario, mai arrivato in Europa. Il design è rimasto invariato, ma sono stati apportati alcuni miglioramenti per incrementare la resistenza nel tempo. La novità hardware è rappresentata dal processore Kirin 990 con modem 5G integrato.

Lo Huawei Mate Xs è disponibile sul sito Huawei Experience Store, su Amazon e nei negozi fisici e online delle principali catene dell’elettronica di consumo. Nei prossimi giorni potrà essere acquistato anche nei negozi fisici e sul sito dell’operatore WINDTRE. Il prezzo dello smartphone è 2.599 euro. Gli utenti riceveranno 50 GB extra in regalo su Huawei Cloud. Inoltre chi acquisterà il dispositivo su Amazon, sul sito di Huawei Experience Store o nel negozio di Milano riceverà in omaggio un’esclusiva cover in pelle.

Il produttore cinese offre anche un servizio post vendita dedicato con supporto 7 giorni su 7 via linea fissa o WhatsApp e la priorità sulla riparazione del device presso gli Huawei Customer Service Center. Considerata l’attuale emergenza dovuta al Coronavirus (che limita gli spostamenti), Huawei offre inoltre un servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio degli smartphone che necessitano di una riparazione.

Il Mate Xs ha uno schermo flessibile esterno da 8 pollici protetto da due strati di poliimmide, mentre la cerniera Falcon Wing è realizzata in metallo liquido a base di zirconio. Quando piegato si possono utilizzare due schermi da 6,38 e 6,6 pollici. La dotazione hardware comprende il processore Kirin 990 5G, 8 GB di RAM, 512 GB di storage, SuperSensing Quad Camera, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e Galileo, lettore di impronte digitali laterale, porta USB Type-C e batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 55 Watt (85% in 30 minuti).

Il sistema operativo è Android 10 (open source) con interfaccia EMUI 10. Invece dei Google Mobile Services ci sono gli Huawei Mobile Services, tra cui lo store AppGallery. Nelle prossime settimane verrà rilasciata l’app che permette di accedere alla Community.