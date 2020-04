Amazon Music Unlimited, tornano i 3 mesi gratis

Redazione Webnews,

Amazon ha deciso ancora una volta di venire incontro ai milioni di cittadini italiani costretti a rimanere in casa durante questa fase di emergenza legata all’epidemia di coronavirus COVID-19. Dopo aver deciso di ridurre sensibilmente i prezzi dei dispositivi della linea Echo, perfetti per effettuare chiamate e in alcuni casi videochiamata coi propri cari, da qualche ora ha riproposto i tre mesi di utilizzo gratuito di Amazon Music Unlimited.

Si tratta di un’offerta a tempo limitato – generalmente il periodo di prova è limitato a 30 giorni – per questo periodo di emergenza ed è riservata ai nuovi clienti. Chi non ha mai effettuato l’iscrizione ad Amazon Music Unlimited, e goduto già del periodo di prova gratuita, può iniziare fin da subito ad ascoltare l’intero catalogo musicale di Amazon senza pensieri per ben 90 giorni, senza pubblicità e con la possibilità di scaricare i brani ed ascoltarli anche in assenza di connessione.

Se non siete mai entrati nel mondo di Amazon Music Unlimited non dovrete far altro che collegarvi a questo indirizzo e cliccare su Inizia Ora. Se, visitando quella pagina, non vi trovate davanti la schermata con scritto “3 MESI D’USO GRATUITO” significa che avete già goduto del periodo di prova e non potete quindi approfittare di questa offerta a tempo.

Se, invece, tutto procederà liscio, potete dormire sonni tranquilli per ben 3 mesi. Al termine del periodo di prova, lo spiega Amazon nelle FAQ, “l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 9,99 € al mese“. Ma anche qui non avete nulla da temere: vi basterà interrompere l’abbonamento anche soltanto il giorno prima per evitare di incappare in addebiti non voluti.

L’offerta proposta da Amazon ha una scadenza: potete approfittarne fino al 30 aprile 2020. A partire dal giorno dopo, salvo proroghe che al momento è impossibile prevedere, Amazon ripristinerà il periodo di prova di 30 giorni.