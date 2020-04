Catalogo Disney+: serie TV e film aprile 2020

Matteo Tontini,

Disney+ ha debuttato in Italia il 24 marzo scorso, rendendo felici i fan europei della Casa di Topolino. Il catalogo non è eccessivamente vasto, ma può contare su tutti i grandi Classici animati, sui marchi Star Wars, Pixar e Marvel, e persino sui documentari firmati National Geographic. Come ogni piattaforma che si rispetti, Disney+ aggiungerà nuovi i contenuti ogni mese e, quindi, già ad aprile 2020 ci saranno interessanti novità per gli abbonati.

Tra i titoli più succulenti si annoverano indubbiamente il remake live-action de Il re leone e il docufilm La Famiglia degli Elefanti, con la voce di Elisa (Meghan Markle in lingua originale).

Di seguito è possibile dare un’occhiata ai contenuti Disney+ in arrivo ad aprile 2020.

Catalogo Disney+: uscite di aprile 2020

1 aprile

La spada nella roccia (film): Considerato il 18esimo Classico Disney, il film del 1963 è basato sul romanzo omonimo di T. H. White ed è una rielaborazione dell’infanzia Re Artù.

2 aprile

Float (corto): In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, il cortometraggio animato incentrato su un padre che scopre come suo figlio sia diverso dagli altri bambini in un modo davvero singolare.

3 aprile

La Famiglia degli Elefanti (docufilm): L’epico viaggio attraverso il vasto deserto del Kalahari dell’elefante africano Shani e il suo vivace cucciolo Jomo.

Echo, Il Delfino (docufilm): Un giovane delfino non riesce ancora a decidere se sia il momento di crescere e di assumersi nuove responsabilità. L’organizzazione sociale dei cetacei è complicata e la barriera corallina che Echo, il protagonista, e la sua famiglia chiamano casa fa affidamento su tutti i suoi abitanti per rimanere in salute. Ma Echo fa fatica a resistere alle tante avventure che l’oceano ha da offrirgli.

The Mandalorian (serie TV): arrivano su Disney+ con cadenza settimanale i seguenti episodi: Il Rifugio (ep. 4 il 3/04), Il Pistolero (ep. 5 il 10/04), Il Prigioniero (ep. 6 il 17/04), La resa dei conti (ep. 7 il 24/04).

High School Musical: The Musical – la serie (serie TV): anche qui con cadenza settimanale, arrivano i seguenti episodi: Sospetti e conferme (ep. 3 il 3/04), In ritardo alle prove (ep. 4 il 10/04), Una serata speciale (ep. 5 il 17/04), Chi vince? (ep. 6 il 24/04).

Star Wars: The Clone Wars 7 (serie TV): Via con Trace (ep. 5 il 3/04), Prendere o lasciare (ep. 6 il 3/04), Debito pericoloso (ep. 7 il 10/04), Di nuovo insieme (ep. 8 il 10/04), Vecchi amici non dimenticati (ep. 9 il 17/04), L’apprendista fantasma (ep. 10 il 24/04).

Dietro le Quinte dei Parchi Disney: The Imagineering Story (documentario): episodi 3 (il 3/04), 4 (il 10/04), 5 (il 17/04) e 6 (il 24/04).

I Perché di Forky (serie TV): episodi 3, 4, 5 e 6 in arrivo su Disney+ ad aprile 2020.

10 aprile

Il re leone (film): Remake live-action del Classico Disney che racconta la storia di Simba, leoncino che dovrà prendere il posto di suo padre Mufasa come re del suo regno in Africa.

Una notte al museo (film): Commedia del 2006 incentrata su un padre che, per non perdere la custodia del figlio, accetta di diventare guardiano notturno presso il Museo di Storia Naturale. Un incarico all’apparenza tranquillo, se non fosse per il fatto che la notte i dinosauri e i personaggi che popolano il museo prendono magicamente vita.

Notte al museo – Il segreto del faraone (film): Ultimo capitolo della trilogia iniziata con Una notte al museo, torna a raccontare la storia del protagonista Larry Daley, che, divenuto direttore del programma serale, ha l’incarico di gestire la magica tavoletta di Ahkmenrah, il mezzo attraverso il quale tutto ciò che è presente nelle gallerie prende vita.

13 aprile

Edward mani di forbice (film): Fiaba drammatica del 1990 diretta da Tim Burton, che avvicina il romanzo gotico inglese Frankenstein alla leggenda francese de La bella e la bestia.

17 aprile

Diario di una schiappa – Vita da cani (film): Le vacanze estive sono alle porte e Greg sogna di trascorrerle chiuso in casa davanti alla consolle dei videogiochi. Il padre però lo costringe a intraprendere svariate attività all’aperto.