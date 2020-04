Amazon annuncia la videocamera di sicurezza Blink Mini

Daniele Particelli,

Amazon ha annunciato una nuova videocamera di sicurezza intelligente per interni, la nuova Blink Mini, che potrà molto utile quando, dopo questo periodo di isolamento domiciliare a causa della pandemia di coronavirus COVID-19, si inizierà ad uscire e si avrà l’esigenza di tenere sempre sotto controllo quello che sta succedendo nelle nostre abitazioni.

La nuova Blink Mini, potente ed economica, promette di essere adatta anche a chi entra per la prima volta nel mondo delle videocamere di sorveglianza ed è alla ricerca di un prodotto di facile installazione e semplice gestione.

Blink Mini, capace di una risoluzione HD da 1080p e dotata di rilevazione del movimento e audio bidirezionale, ha tutte le caratteristiche per imporsi nel settore, grazie anche ad un’applicazione che permette di controllare la videocamera in tutti i suoi aspetti, ricevere le notifiche nel caso in cui venga rivelato del movimento in casa e controllare in tempo reale a distanza quello che sta succedendo tra le nostre quattro mura domestiche.

Amazon assicura che l’installazione della nuova Blink Mini è rapidissima: è sufficiente collegare la videocamera all’alimentazione, connetterla alla rete Wi-Fi di casa e aggiungerla all’app Blink. I filmati vengono salvati sul cloud grazie ad un piano in abbonamento che offrirà una prova gratuita fino al 31 marzo 2021, ma è possibile anche disporre in salvataggio in locale grazie al Blink Sync Module 2 che sarà venduto separatamente nel prossimo futuro.

Non solo. Abbinando la Blink Mini a un dispositivo con integrazione Alexa compatibile per attivare la Live View, come l’Echo Show 5 o il nuovo Echo Show 8 si potranno visualizzare i video registrati o attivare e disattivare il sistema usando soltanto la voce.

I pre-ordini della nuova Blink Mini, in versione singola a 39,99 euro o doppia al prezzo di 74,99 euro, sono già partiti, ma la consegna partirà dal 13 maggio 2020.