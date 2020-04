Come diventare shopper con Supermercato24

Redazione Webnews,

In questo periodo di isolamento domiciliare forzato a causa dell’epidemia di coronavirus COVID-19 i servizi di spesa online delle varie catene di supermercati sono stati potenziati in maniera massiccia per venire incontro alle nuove esigenze di mercato e anche un servizio come Supermercato24 sta facendo sforzi enormi su tutto il territorio italiano.

Al contrario di altri servizi di spesa online come Esselunga A Casa o EasyCoop, Supermercato24 utilizza una serie di shopper indipendenti, comuni cittadini dotati di patente e automobile che si occupano di recarsi fisicamente nei vari supermercati aderenti ed effettuare la spesa e la consegna a domicilio.

Questo è sicuramente il momento migliore per diventare uno shopper, guadagnare qualcosa e rendersi utile in una situazione di emergenza e difficoltà per tutti. Supermercato24 precisa fin da subito che “lo shopper è indipendente e non intrattiene alcun rapporto di lavoro con Supermercato24, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del medesimo“.

È lo shopper a decidere, di settimana in settimana, i giorni e gli orari in cui offrire la propria disponibilità.

I requisiti per diventare uno shopper di Supermercato24

iPhone (iOS 9 o superiore), Android (4.0 o superiore) con piano dati

Patente di guida e un’automobile o uno scooter

Essere maggiorenne

Essere in grado di alzare almeno 10-15kg con facilità

Permesso di lavoro in Italia (se cittadino non UE)

La procedura di iscrizione può essere effettuata a questo indirizzo richiede di confermare e accettare una serie di passaggi, a cominciare dall’idoneità ai requisiti che vi abbiamo appena elencato.

Sarà necessario specificare di quale mezzo di trasporto si è in possesso e il tipo di smartphone e il proprio numero di cellulare, riempire il questionario successivo ed esplicitare la propria disponibilità giornaliera o settimanale.

Dopo aver riempito il questionario online si dovrà procedere al colloquio vero e proprio e alla raccolta del documento di identità, così da garantire la massima sicurezza anche per i clienti.

Cosa deve fare lo shopper di Supermercato24

Ogni volta che viene effettuato un ordine nella tua zona di residenza, Supermercato24 ti invierà tutte le indicazioni necessarie. A quel punto sarà necessario accettare la richiesta, recarsi al supermercato indicato dal cliente e fare la spesa prendendo tutti i prodotti ordinati dal cliente.

Finita la spesa, lo shopper la consegnerà al cliente all’orario da questi indicato e verrà pagato direttamente dal cliente.