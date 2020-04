PS4, Sony regala Uncharted e Journey a tutti gli utenti

Redazione Webnews,

Se non conoscete ancora la saga videoludica di Nathan Drake o l’immersivo e affascinante Journey – o se avevate bisogno di una scusa per giocarli di nuovo – ecco l’occasione che far per voi: Sony ha deciso di venire incontro ai milioni e milioni di persone costrette a casa in questo periodo di emergenza legata al coronavirus COVID-19 con un inatteso e sicuramente molto apprezzato regalo.

A partire dal 16 aprile e fino al 20 maggio 2020, Sony Interactive Entertainment regalerà ai possessori di PlayStation 4 una copia digitale di The Nathan Drake Collection, che include i primi tre capitoli della saga di Uncharted, e una copia digitale di Journey.

I titoli potranno essere scaricati gratuitamente dal PlayStation Store, senza necessità di essere abbonati a PlayStation Plus, e continueranno a rimanere nel vostro catalogo personale anche dopo la fine dell’iniziativa Gioca a casa di PlayStation: “Una volta riscattati i giochi, saranno tuoi“, come precisa Sony.

Con l’occasione Sony ha annunciato anche un’iniziativa pensata per aiutare gli sviluppatori indipendenti che rappresentano davvero “il cuore e l’anima della community dei videogiocatori“:

Siamo coscienti delle difficoltà e delle ristrettezze economiche a cui molti studi più piccoli sono costretti a far fronte. Per questo, SIE ha istituito un fondo che li sostenga in questo periodo. Abbiamo destinato 10 milioni di dollari per aiutare i nostri partner di sviluppo indipendenti. Ulteriori informazioni sul fondo, inclusi i criteri di partecipazione, saranno presto disponibili.