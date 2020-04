Xiaomi Redmi 8A al minimo storico: solo 97,99€

Giacomo Martiradonna,

Il Redmi 8A di Xiaomi è al minimo storico di prezzo su Amazon; costava 139€ fino a pochi giorni fa, ma ora è in super offerta a meno di 100€ incluse spedizioni. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Come entry level è ottimo per chi cercava uno smartphone da battaglia ragionevolmente potente senza spendere cifre proibitive. È il classico Redmi che offre elevati livelli di funzionalità a fronte di prezzi molto aggressivi: è dotato del classico design a goccia con display infinity da 6.22 pollici protetto da Gorilla Glass; la risoluzione è una buona HD da 1520 x 720 pixel per 270 PPI e contrasto di 1500: 1.

Scelto dalla Redazione Xiaomi Redmi 8A (Nero) Xiaomi Redmi 8A 2GB 32GB display 6.22", processore Snapdragon 439 Octa Core, fotocamera 12MP Versione Internazionale (Nero) 96,99 € su Amazon 107,00 € risparmi 11 €

Il processore è un Snapdargon 439 a 8 Core, con 2GB di RAM e 32GB di memoria espandibili tramite microSD; la fotocamera frontale è da 8, mentre quella posteriore da 12 Megapixel con riconoscimento intelligente di 27 scene, autoscatto e Modalità “Bellezza.”

Pesa ben 188 grammi, ma in compenso è molto piacevole da tenere in mano e risulta davvero molto robusto nella scocca, più dei suoi predecessori; in più integra una batteria ad alta capacità da 5.000 mAh che può essere ricaricata in Modalità Rapida grazie ad un caricabatterie da 18W (non incluso). E per i nostalgici c’è pure la chicca: una Radio FM integrata e il caro vecchio connettore Jack; una inclusione che ha senso, e che fa aumenta il contrasto con la porta USB-C di ricarica e sincronizzazione.

Dal punto di vista software, viene fornito di MIUI 10, basato su Android 9, aggiornabile senza problemi a MIUI 11. Completano la dotazione il supporto a LTE e il sensore GPS. La versione che proponiamo è quella Internazionale. I colori, con lievissime fluttuazioni di prezzo, sono tre: Nero, Blu e Rosso.

Versione Blu Xiaomi Redmi 8A (Blu) Xiaomi Redmi 8A 2GB 32GB display 6.22", processore Snapdragon 439 Octa Core, fotocamera 12MP Versione Internazionale (Blu) 97,98 € su Amazon 108,00 € risparmi 11 €

Versione Rossa Xiaomi Redmi 8A (Rosso) Xiaomi Redmi 8A 2GB 32GB display 6.22", processore Snapdragon 439 Octa Core, fotocamera 12MP Versione Internazionale (Rosso) 98,22 € su Amazon 109,00 € risparmi 11 €