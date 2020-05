Usare la fotocamera Canon come Webcam per PC e Mac

“Canon”, si legge sul sito ufficiale, “ha sviluppato il software EOS Webcam Utility Beta per portare la funzionalità simil-webcam ad una selezione di fotocamere Canon, facile da usare e plug and play; in questo modo, puoi usare la tua fotocamera come una webcam di altissima qualità” per le videoconferenze su Zoom, Google Meet, Skype e sostanzialmente tutte le altre piattaforme e app.

Tutto quel che serve è un modello compatibile, un cavo USB per la connessione al computer, un Mac o un PC compatibile (minimo Windows 10 x64 e macOS 10.13 High Sierra). Le Canon compatibili sono le seguenti: