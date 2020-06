Nintendo Ring Fit Adventure torna disponibile su Amazon

Redazione Webnews,

Ring Fit Adventure per Nintendo Switch è stato uno dei titoli più introvabili durante il lungo periodo di isolamento domiciliare che ci siamo lasciati alle spalle insieme alla console per cui è stato realizzato, che ad oggi continua ad essere disponibile saltuariamente e in scorte limitatissime, al contrario della versione Lite.

Quello che è stato definito uno dei migliori giochi fitness mai realizzato per console, Ring Fit Adventure, è davvero un must per chi vuole fare esercizi in casa divertendosi. Grazie al ring-con e la fascia per la gamba, i movimenti dei giocatori vengono registrati con estrema precisione e trasformati in azione del mondo di Ring Fit Adventure, un open-world che assicura ore ed ore di esplorazione senza essere ripetitivo.

Non solo esplorazione, ma anche mini giochi e programmi di allenamento aggiuntivi pensati per chi vuole concedersi solo qualche minuto di attività al giorno e non ha tempo di immergersi nel vasto mondo di Ring Fit Adventure.

Tre le modalità disponibili:

Modalità Avventura : muoviti per esplorare fantastici paesaggi e sconfiggi il male a colpi di esercizi!

: muoviti per esplorare fantastici paesaggi e sconfiggi il male a colpi di esercizi! Modalità Esercizi : scegli il tuo allenamento in base ai gruppi muscolari coinvolti oppure crea le tue playlist scegliendo liberamente tra più di 60 esercizi per un allenamento che coinvolgerà tutto il corpo;

: scegli il tuo allenamento in base ai gruppi muscolari coinvolti oppure crea le tue playlist scegliendo liberamente tra più di 60 esercizi per un allenamento che coinvolgerà tutto il corpo; Modalità Mini-Giochi: gareggia con amici o parenti in più di 12 sfide che ti faranno giocare allenandoti. Riuscirai a battere i tuoi record e a migliorarti sempre di più?