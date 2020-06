Quanti dispositivi è possibile usare con DAZN: condizioni e regole

Redazione Webnews,

DAZN è l’emittente in streaming che trasmette calcio ed eventi sportivi live on demand. Tra pochi giorni riprenderanno i principali campionati nazionali d’Europa e la programmazione sarà nuovamente ricca come prima del lungo stop per l’emergenza coronavirus. Serie A, Serie B, Liga spagnola, le coppe inglesi e via via con tutti gli altri eventi sportivi che sono in procinto di ripartire da dove la stagione si era interrotta. L’abbonamento a DAZN costa 9,99 euro al mese ed è possibile disdire in qualsiasi momento direttamente tramite il proprio profilo da computer desktop o tramite l’app per dispositivi mobili.

DAZN: condizioni e regole sui dispositivi

La TV in streaming di DAZN è accessibile da varie tipologie di dispositivi (sotto trovate l’elenco completo) – smart tv, smartphone, tablet etc. – purché siano appunto connessi ad Internet. Le regole stabilite dall’emittente prevedono l’associazione ad un account di ben 6 dispositivi, ma le stesse credenziali possono essere utilizzate contemporaneamente solo su due di essi. Potete dunque guardare un evento sportivo dal computer e contemporaneamente seguirne un altro con lo smartphone, ma non è possibile avviare una terza riproduzione su un tablet, ad esempio, se non prima di aver rinunciato ad una delle altre due visioni.

Per registrare un dispositivo è sufficiente accedere dallo stesso con le credenziali di DAZN. Verrà in automatico aggiunto alla lista dei dispositivi autorizzati. Se avete esaurito i sei slot e volete utilizzare un altro dispositivo, non dovete far altro che eliminarne uno di quelli precedentemente associati tramite le impostazioni del proprio profilo.

DAZN: i dispositivi compatibili

Per accedere ai contenuti live e on demand di DAZN è possibile utilizzare i seguenti dispositivi:

TV E DISPOSITIVI CONNESSI: Amazon Fire TV Stick; Android TV, Apple TV, Google Chromecast, LG WEB OS TV, Panasonic Smart TV, Samsung Tizen TV, Sony’s Android TV, Hisense Smart TV, Sky Q Platinum, Sky Q Black, Tim Box, Now TV Smart Stick, Now TV Box;

CONSOLE GIOCHI: PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X;

DISPOSITIVI MOBILI: Amazon Fire Tablet, Android phones e tablet, iPhone e iPad.