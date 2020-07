Retrogames: torna il VIC-20, caratteristiche e prezzo

Redazione Webnews,

Torna in vita il VIC-20, una notizia che farà certamente felici gli amanti dei retrogames. A far rinascere il dispositivo, che negli anni ’80 ha rappresentato un punto di svolta nell’ambito dei personal computer e dei videogames, è manco a dirlo Retro Games Ltd. A distribuire la nuova versione dello storico computer (il primo a raggiungere 1 milione di unità vendute dopo il lancio a maggio 1981), che prende il nome di THEVIC20, sarà Koch Media. A partire dal 23 ottobre 2020 sarà possibile acquistare un prodotto dalle dimensioni esattamente identiche a quelle dell’originale, ma ovviamente sarà aggiornato con i più moderni dispositivi, come quattro porte USB.

THEVIC20: caratteristiche e prezzo

La tastiera è perfettamente funzionante, ma è incluso nella confezione anche un joystick classico micro-switch. Il nuovo VIC-20 si collega a qualsiasi televisore di nuova generazione tramite cavo HDMI. Il computer si può avviare in tre modalità: VIC-20 BASIC originale, C64 BASIC o Games Carousel. Scegliendo la terza opzione si può scegliere subito uno dei 64 giochi integrati, tra i quali ci sono veri e propri classici del VIC-20 e del Commodore 64 come: Arcadia, Boulder Dash, California Games, Laser Zone e Paradroid. Non mancano ovviamente titoli più recenti come lo sparatutto Galencia, e ancora Metagalactic Llamas, Subspace Striker, Mega Vault, Gridrunner e Planet of Death.

Ai giochi preinstallati se ne potranno aggiungere di altri. Inoltre, THEVIC20 consente di attivare i filtri CRT, scegliere tra i 50 e i 60Hz e modalità a schermo che consentono di ricreare le atmosfere anni ’80. Gli appassionati di retrogames lo potranno acquistare a partire dal 23 ottobre al prezzo di 119,99 euro. Di seguito, l’elenco con tutti i giochi compatibili.

Tutti i giochi del nuovo VIC-20

DA VIC-20:

Abductor

Andes Attack

Arcadia

Bewitched

Blitzkrieg

Brainstorm

Catcha Snatcha

Connect 4

Encounter

Frantic

Frog Chase

Gridrunner

Harvester

Headbanger’s Heaven

Hell Gate

Laser Zone

Martians

Matrix

Mega Vault

Metagalactic Llamas Battle at the Edge of Time

Psychedelia

Snake

Starquest

Subspace Striker

Tank Battle

Traxx

Wacky Waiters

Zor

DA C64:

Alleykat

Bear Bovver

Boulder Dash

California Games

Chips Challenge

Cyberdyne Warrior

Cybernoid II

Destroyer

Firelord

Galencia Mini

Gribbly’s Day Out

Heartland

Impossible Mission

IO

Iridis Alpha

Jumpman

Mega Apocalypse

Nebulus

Netherworld

Paradroid

Pitstop II

Planet of Death

Robin of the Wood

Speedball 2

Spindizzy

Street Sports Baseball

Street Sports Basketball

Summer Games II

Super Cycle

Sword of Fargoal

Temple of Apshai Trilogy

The Arc of Yesod

Uridium

Winter Games

World Games, Zynaps