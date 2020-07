Amazon Prime Student offre 10€ ai i nuovi iscritti

Redazione Webnews,

Amazon riserva da sempre grande attenzione agli studenti, al punto da dedicare a loro un abbonamento ad hoc per Amazon Prime: metà prezzo e stessi vantaggi degli utenti tradizionali, dall’accesso ai contenuti di Amazon Prime Video alle spedizioni rapide e gratuite per gli acquisti effettuati su Amazon, ma anche Twitch Prime e oltre 2 milioni di brani senza pubblicità con Prime Music.

Ora Amazon ha deciso di concedere agli studenti universitari di tutta Italia un’ulteriore bonus: 10 euro di sconto per tutti i nuovi scritti ad Amazon Prime Student. Per approfittare subito dell’offerta è sufficiente recarsi a questo indirizzo ed effettuare l’iscrizione ad Amazon Prime utilizzando il codice STUDENT10 al momento del checkout.

Al bonus di 10 euro per gli acquisti effettuati su Amazon si aggiungono i 90 giorni di prova gratuita di Amazon Prime. I nuovi utenti potranno beneficiare del servizio per tre mesi e decidere poi se interrompere l’iscrizione senza alcun addebito o se continuare al costo di 18,00 euro all’anno per un massimo di 4 anni, metà prezzo rispetto ai 36 euro all’anno degli udenti tradizionali.