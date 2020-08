Fortnite: arrivano le auto, tutti i dettagli

Redazione Webnews,

Epic Games ha annunciato con un tweet l’arrivo delle automobili su Fortnite. A partire da mercoledì 5 agosto, infatti, gli utenti potranno sfrecciare lungo la mappa del videogioco a bordo di quattro bolidi. Una novità molto attesa e che era trapelata già dal trailer della Stagione 3 Capitolo 2, che mostrava appunto veicoli sfreccianti in mezzo ai personaggi. Per poter utilizzare i veicoli, però, bisognava attendere che l’acqua che ha invaso gran parte della mappa all’inizio della Stagione 3 si prosciugasse.

La scelta del 5 agosto come data di lancio della auto non è casuale, inoltre: lo stesso giorno è previsto l’inizio della nuova stagione di Call of Duty: Warzone, con importanti novità a livello di mappa, ma anche di armi e modalità di gioco.

Insomma, un vero e proprio botta e risposta tra due aziende e titoli concorrenti e per evitare di farsi rosicchiare fette di utenza, Epic Games ha deciso di scegliere lo stesso giorno individuato da Activision per il lancio delle proprie novità, per rilasciare appunto le auto promesse da almeno un mesetto.

Fortnite: le caratteristiche delle 4 autovetture

A meno di clamorose sorprese, le vetture utilizzabili su Fortnite a partire dal 5 agosto saranno quattro: ValetSmall, ValetMedium, ValetLarge e DagwoodTruck. Una risponderà esattamente all’immagine utilizzata da Epic Games per l’annuncio su Twitter e che trovate in testa all’articolo. Si tratta di un veicolo a due posti molto veloce, ma poco resistente agli attacchi. Il camion, inevitabilmente, sarà più lento, ma più resistente e difficile da distruggere. Le vetture si differenzieranno anche per il serbatoio della benzina e il consumo del carburante. Quando lo stesso sarà esaurito, bisognerà fermarsi ai distributori, che sono stati aggiunti poche settimane fa alla mappa. Nello specifico, le vetture ValetSmall e ValetMedium avranno un serbatoio di carburante pari a 100, come il camion, mentre ValetLarge, anche per via delle sue dimensioni, ha una capienza superiore (150).