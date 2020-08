Hitman 3 ha finalmente una data di uscita

Redazione Webnews,

Hitman 3, il nuovo e atteso capitolo della fortunata saga di IO Interactive, ha finalmente una data di uscita. L’azienda ha annunciato in queste ore che il titolo sarà disponibile a partire dal 21 gennaio 2021 per PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia e, ovviamente, per le due console next-gen: Xbox Series X e PlayStation 5. La versione per PC sarà un’esclusiva, non è chiaro se temporanea o meno, per lo store di Epic Games.

Hitman 3 sarà uno di quei titoli che beneficerà dell’upgrade gratuito per la sua versione next-gen, come assicurato da IO: chi acquisterà il titolo per Xbox One e PS4 potrà scaricare gratuitamente anche la versione per Xbox Series X e PlayStation 5.

Saranno 2 le versioni di Hitman 3 disponibili sin dal lancio, la Standard Edition che include soltanto il gioco e il Deluxe Pack che, in aggiunta al gioco, includerà:

Contratti escalation deluxe

Abiti e oggetti deluxe

Colonna sonora digitale

Libro digitale “World of HITMAN”

Commento del Game director (Introduzione alla missione)