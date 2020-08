Samsung Galaxy Tab A7: le specifiche della versione 2020

Redazione Webnews,

In casa Samsung non riescono proprio a mantenere il riserbo sui nuovi prodotti in arrivo, da quelli più attesi a quelli minori. Gli eventi ufficiali dell’azienda sudcoreana ormai servono soltanto per ufficializzare quello che è trapelato nelle settimane e nei mesi precedenti, con l’effetto sorpresa ormai ridotto al minimo.

Il nuovo Galaxy Tab A7, nella sua versione aggiornata al 2020, non sembra costituire l’eccezione alla regola. Non ancora ufficializzato da Samsung, il Samsung Galaxy Tab A7 è stato al centro di un nuovo leak che sembra averne svelato le specifiche ufficiali e il prezzo a cui sarà venduto.

Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Display : 10,4″ (2000×1200 pixel)

: 10,4″ (2000×1200 pixel) Dimensioni : 247,6 x 157,36 x 293,37mm

: 247,6 x 157,36 x 293,37mm Processore : Qualcomm Snapdragon 662

: Qualcomm Snapdragon 662 Memoria : 3 GB di RAM

: 3 GB di RAM Archiviazione : a partire da 32 GB

: a partire da 32 GB Batteria: 7.040 mAh

C’è ancora qualcosa da svelare, come le caratteristiche della doppia fotocamera anteriore, mentre a fornire qualche dettaglio in più sul possibile prezzo di vendita del nuovo Samsung Galaxy Tab A7 ci ha pensato il sito tedesco centralpoint.be, nel cui catalogo sono presenti quattro versioni del nuovo dispositivo:

Galaxy Tab A7 (32 GB) : 195 euro

: 195 euro Galaxy Tab A7 (64 GB) : 220 euro

: 220 euro Galaxy Tab A7 LTE (32 GB) : 243 euro

: 243 euro Galaxy Tab A7 LTE (64 GB): 267 euro

Il sito riporta l’11 settembre 2020 come data di disponibilità e questo sembra in linea coi prossimi appuntamenti di Samsung, che terrà la seconda parte dell’evento Unpacked 2020 il 1° settembre.