PlayStation 5 uscirà a metà novembre?

Xbox Series X e PlayStation 5 vedranno finalmente la luce entro la fine del 2020, ma sembra che né Microsoft né Sony siano intenzionate a fare il primo passo e annunciare la data di uscita della nuova console né il prezzo di vendita, lasciando alla concorrenza il compito di fare per prima l’annuncio così da regolarsi di conseguenza.

Sony, pur di non annunciare quello che gli utenti stanno aspettando da mesi, si è anche inventata la storia degli inviti per poter accedere ai pre-ordini, lasciando il massimo riserbo non soltanto su quando questi partiranno, ma anche su quanto costerà la nuova console e quando arriverà a casa degli utenti e sugli scaffali di tutto il Mondo.

Qualche indicazione in più è arrivata in queste ore da Video Games Chronicle, secondo il quale in casa Sony vorrebbero puntare su un lancio verso la metà di novembre. Allo stesso modo anche Microsoft vorrebbe lanciare Xbox Series X a novembre, forse all’inizio del mese.

A due mesi circa dall’arrivo delle due console, quindi, la situazione sta diventando un po’ ridicola. Se il problema è legato alla disponibilità iniziale, perché non far partire i pre-ordini fin da subito e capire a quanto corrisponde la domanda? C’è chi sostiene che questo tentennamento non sia legato alle difficoltà produttive a causa del COVID-19, ma alla famosa guerra delle console che metterebbe in una posizione di svantaggio l’azienda che decide di fare il primo passo.