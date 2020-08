Samsung, un trailer svela il Galaxy Book Flex 5G

Redazione Webnews,

Dopo il primo indizio che indicava l’intenzione di Samsung di rilasciare una versione con modem 5G dell’ottimo notebook Galaxy Book Flex, oggi ha iniziato a circolare in rete un breve trailer che sembra conferma l’arrivo della nuova versione del notebook Samsung.

Al grido di “lasciati alle spalle il vecchio“, il trailer mette a confronto vecchi computer portatili coi nuovo notebook della serie Galaxy Book e tra questi c’è proprio il Galaxy Book Flex 5G, non ancora ufficialmente annunciato da Samsung.

Non è chiaro quali siano i piani dell’azienda sudcoreana, ma lanciare un notebook in grado di navigare in 5G potrebbe andare a dare del filo da torcere alla concorrenza, da Dell ad HP, passando per Lenovo, che hanno già iniziato a commercializzare dispositivi simili.

Samsun terrà la seconda parte dell’evento Unpacked 2020 il prossimo 1° settembre e non è escluso che la nuova versione del Galaxy Book Flex possa essere annunciata in quell’occasione in vista di una sua commercializzazione entro la fine del 2020.

In attesa di conferme o smentite da parte di Samsung, questa è la scheda tecnica del Galaxy Book Flex attualmente in commercio anche in Italia:

Colore : Royal Blue

: Royal Blue Sistema operativo : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Display : Display FHD QLED con pannello touchscreen da 13,3 pollici (1920 x 1080)

: Display FHD QLED con pannello touchscreen da 13,3 pollici (1920 x 1080) Dimensioni : 302,6 x 202,9 x 12,9 mm

: 302,6 x 202,9 x 12,9 mm Peso : 1,16 kg

: 1,16 kg CPU : Processore Intel Core di decima generazione (Ice Lake)

: Processore Intel Core di decima generazione (Ice Lake) Grafica : Intel Iris Plus Graphics

: Intel Iris Plus Graphics Memoria : 12 GB

: 12 GB Archiviazione : 512 GB (NVMe)

: 512 GB (NVMe) Fotocamera/Microfono : 720p HD / Microfono Dual Array

: 720p HD / Microfono Dual Array Batteria : 69,7 Wh

: 69,7 Wh Connettività : Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2

: Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2 Porte : Thunderbolt 3 (2) | USB-C (1) | Combinata UFS/MicroSD | Cuffie/microfono

: Thunderbolt 3 (2) | USB-C (1) | Combinata UFS/MicroSD | Cuffie/microfono Sicurezza : Impronte digitali

: Impronte digitali S Pen : S Pen integrata

: S Pen integrata Audio: Altoparlanti stereo AKG con Smart Amp