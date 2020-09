Samsung svela il fitness tracker Galaxy Fit 2

Redazione Webnews,

Il successore del fitness tracker Galaxy Fit di Samsung è in arrivo. L’azienda sudcoreana ha presentato il nuovo Galaxy Fit 2 che punta a dare del filo da torcere all’azienda leader del settore, la famosa Fitbit.

Il Galaxy Fit 2, spiegano da Samsung, avrà un’autonomia di ben 15 giorni con una sola carica grazie alla batteria 159 mAh che, a seconda dell’utilizzo che si fa del dispositivo, può toccare vette di 21 giorni. Il piccolo display AMOLED 3D da 1,1″ permette di visualizzare con facilità lo stretto indispensabile, dall’ora al battito cardiaco, mentre per controllare tutti i dati registrati ci si deve affidare, come per il predecessore Galaxy Fit, all’applicazione ufficiale.

Da lì si potranno tenere sotto controllo tutte le misurazioni fatte da Galaxy Fit 2, dai passi effettuati alle calorie bruciate, dal battito cardiaco alla distanza percorsa, ma anche ottenere un grafico che analizza il nostro sonno, con tanto di punteggio assegnato alle nostre notti.

Galaxy Fit 2, e non poteva essere altrimenti vista la tipologia del dispositivo, è impermeabile e resistente alla polvere (IP68) e totalmente compatibile con Android 5.0 o successive e iOS 10 o versioni successive.

Samsung non ha fornito una data di rilascio in Italia né del prezzo di vendita di Galaxy Fit 2, ma tutto lascia indicare che il nuovo dispositivo avrà lo stesso prezzo del suo predecessore, 99.00 euro.