Google Pixel 5 ufficiale, ma non uscirà in Italia

Matteo Tontini,

Nel corso del suo evento annuale, Google ha annunciato ufficialmente il suo nuovo smartphone top di gamma, il Pixel 5 (ma anche il Pixel 4a 5G). Non solo è molto più economico del modello dello scorso anno, in quanto partirà da 699 dollari, ma ha anche il 5G.

Come accade sovente, molti dettagli sul telefono erano già trapelati precedentemente, quindi si sapeva già più o meno cosa aspettarsi. Pixel 5 monta uno schermo da 6 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel), quindi a metà tra il display da 5,7 pollici del Pixel 4 e quello da 6,3 pollici del 4 XL. Ha un refresh rate di 90Hz e comprende una fotocamera frontale da 8 megapixel nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Il dispositivo si poggia su un octa core Snapdragon 765G con modem 5G integrato, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda le fotocamere posteriori, sono dotate di sensori da 12,2 e 16 megapixel (standard e ultra grandangolare). Considerata la popolarità di fotocamere come quest’ultima sui telefoni di Apple e Samsung (tra gli altri), non è una sorpresa vedere che Google segua la scia. Il colosso della ricerca sta inoltre re-introducendo il sensore di impronte digitali, scomparso da Pixel 4 lo scorso anno (abbandonato invece il face unlock, che non è stato molto gradito).

La batteria è da 4.000 mAh, che è molto più grande di quelle dei precedenti telefoni Pixel. Ciò significa che la durata di una carica dovrebbe essere maggiore, sebbene ancora non si ha la possibilità di dirlo con certezza.

Il Pixel 4a 5G ha invece uno schermo OLED da 6,2 pollici (2340×1080 pixel), 6 GB di RAM e batteria da 3.885 mAh con ricarica rapida da 18 Watt. Le altre specifiche sono le stesse del Pixel 5. Il prezzo del Pixel 4a 5G sarà di 499 dollari.